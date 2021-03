Uzaydaki ilk otel açılıyor

Bununla birlikte şirket tarafından yapılan açıklamada, Voyager Station’ın otelinin sinema, seyir salonu, spa ve çeşitli temalarda restoranlar da dahil olmak üzere bir cruise gemisinden beklenen her şeye sahip olacağı aktarıldı, ancak "uzay oteli" Dünya’nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakika bir tamamlayacak. Otelin toplam kapasitesinin ise 400 kişilik olacağı belirtildi.





Ayrıca dev halkada 20x12 ebatında 24 modül olacağı ve bunlardan bazılarının NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşları ile hükümetlere kiralanabileceği ya da satılabileceği kaydedildi. Örneğin, insanlar özel bir villa yapmak, spa, sinema ve daha fazlasını içeren bir otel oluşturmak için birden fazla modül satın alabilir. Devlet kurumları, istasyonu kendi bilim modüllerini barındırmak için veya Mars'a gitmeye hazırlanan astronotlar için bir eğitim merkezi olarak kullanabilir.





Diğer taraftan yer çekimini sağlamak için dairesel bir çarkın etrafına yörüngedeki bir uzay istasyonu inşa edilmesi fikri, uzay yolculuğunun ilk günlerine kadar uzanıyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a ilham veren ve roket teknolojisinin gelişmesinde rol oynayan Alman fizikçi Wernher von Braun, NASA Apollo programının mimarlarından biriydi ve 1950'lerde yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma önerdi.





Gateway Foundation'ın kurucusu John Blincow konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir sonraki sanayi devrimi olacak ve yeni bir uzay endüstrisi doğacak” ifadelerini kullandı.





Öte yandan, şirket tarafından uzay istasyonunu geliştirmenin ve inşa etmenin maliyeti ortaya çıkmazken, SpaceX Falcon 9 ve gelecekte SpaceX Starship'in piyasaya sürülmesiyle, büyük yapıları yörüngeye koymanın daha uygun fiyatlı hale geleceği düşünülüyor.

