Saadet Partisi'nin eski genel başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mustafa Kamalak, 'ittifak' tartışmalarına dair yeni açıklamalarda bulundu.





İlkelerin önemine işaret eden Kamalak, "Bence AKP ile kesinlikle ittifak olmamalı. Çünkü politikası hep gerilim üzerinedir, ülkeyi kutuplaştırıyorlar." dedi.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle başlayan ittifak tartışmalarına Saadet'in önceki genel başkanı Mustafa Kamalak da dahil oldu.





Kamalak şahsi Twitter hesabında, "Vebali büyük olanla ittifak olmaz." diyerek ittifaka karşı çıkmıştı.







Haber Global televizyonuna mülakat veren Kamalak, "İttifak konusunda da gerilimi artırma politikası güdülmemeli. Bence AKP ile kesinlikle ittifak olmamalı. Çünkü AKP politikası hep gerilim üzerinedir, ülkeyi kutuplaştırıyorlar. Bu durumdan kanaatimce ülkeye hayır gelmez." dedi.





"İLKELER ÖNEMLİDİR, MİLLET İTTİFAKI'NI DESTEKLERİM"







İlkeler üzerinden gidildiğinde barışa hizmet edecek, gerilim düşecekse Millet İffakı'nı destekleyeceğini kaydeden Kamalak, "Siyasi partiler ülkeyi germek için değil daha huzurlu olmak için vardır. Tüm partilerle görüşülebilir. İlkeler önemli, bu da huzur ve barış içinde yaşamayı sağlamak olmalı." diye konuştu.





KAMALAK: "YANLIŞ YAPIYORSUNUZ" DEDİK, "KISKANIYORSUNUZ" DEDİLER





Kamalak şunları söyledi: "Ergenekon ve Balyoz'da uyardık 'suçlu cezalandırılmalı, ancak orduyu yıpratmayın' dedik. Çözüm sürecinde 'yanlış yapıyorsunuz, terörist diyorsunuz sonra masaya oturuyorsunuz bu çelişki' dedik, 'Mücadele yeri Oslo, Kandil değil, mücadele yeri TBMM'dir' dedik 'kıskanıyorsunuz' dediler."





Kamalak, AKP'nin hâlâ yanlışlarını kabul etmediğine işaret ederek, "Bizim görevimiz yanlışla birlik olmak değil doğrunun peşinden gitmektir." ifadelerini kullandı.