Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a beklenen özellik geliyor /07 Mart 2022 15:41

WhatsApp'a beklenen özellik geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, mesajlara emoji ile yanıt verme özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı. Hazırlık aşamasında olan bu güncelleme sayesinde kullanıcıların mesajlara kalp, gülücük gibi emojilerle tepki verebileceğini belirtti.

SHABER3.COM

 
En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlara emojiyle tepki vermeyi sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, hem Facebook Messenger hem de Instagram’da tepki vermeye benzer şekilde, bir mesaja kalp emojisi kullanarak hızlıca yanıt verebileceğiniz bir özelliği test ediyor. Halihazırda beta aşamasında olan bu güncelleme sayesinde mesajlara kalp, gülücük gibi emojilerle tepki verilebilecek.

Instagram, Facebook ve WhatsApp, Mark Zuckerberg tarafından yönetilen Meta ile aynı çatı altında hizmet veriyor. WABetainfo tarafından bildirilen yeni özellik ise halihazırda Instagram ve Messenger’da bulunuyor.

Meta, her ne kadar bu üç platformdaki özellikleri birbiri arasında kullanmayı seviyor olsa da, bugüne kadar WhatsApp’ta tepki verme özelliğini göstermemişti. Ancak klavye kullanmadan bir mesaja hızlı şekilde yanıt vermeye imkan tanıyan emoji tepki özelliğinin, WhatsApp için kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün.

WABetainfo’nun paylaştığı test görsellerine göre, WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde birden fazla emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor. Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.

WhatsApp’taki bu yeniliğin şimdilik Android/iOS WhatsApp Beta ve WhatsApp Web sürümü için geliştirilme aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yani şu anda herhangi bir kullanıcı tarafından test edilebilir durumda değil.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'a beklenen özellik geliyor Sonraki Haber >>

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Bu nasıl ülkücülük

Bu nasıl ülkücülük
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:55