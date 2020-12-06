Samanyolu Haber /Dünya / Salgına damgasını vuran fotoğraf! /06 Aralık 2020 00:08

Salgına damgasını vuran fotoğraf!

İlk defa 1 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde görülen ölümcül yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şu ana dek 67 milyon kişiye bulaştı. 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetti salgında sosyal hayattan ticarete, eğitimden seyahate kadar hemen her alanda kimsenin tahmin edemediği köklü değişiklikler müşahede ediliyor. Salgında huzurevlerinde kalan yaşlıların yalnızlığı daha da arttı.

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Fransa'nın Jeumont şehrinde huzurevi sakinleri uzun zaman sonra sevdiklerine yeniden sarılmanın mutluluğunu yaşadı. 

Huzurevine yerleştirilen plastik paravanla aileler aylar sonra birbirlerine temas etmeden hasret giderdi.

Huzurevi idaresi salgın başından bu yana aileleriyle görüşemeyen sakinleri için ilginç bir yönteme başvurdu.

Bina içerisine yerleştirilen plastik paravan sayesinde huzurevi sakinleri temas etmeden sevdiklerinin elini yeniden tutabildi.

"Sarılma balonu" ismi verilen platform hem huzurevi sakinlerini hem de ailelerini uzun zamandır ziyaret edemeyen yakınlarını mutlu etti.

Plastik paravan her görüşme sonrasında  dezenfekte edildi.

Huzurevinde kalan annesinin yüzünü aylar sonra plastik paravanın arkasından da olsa böyle okşadı.

Korona salgınında sevdiklerinin ellerinden tutmak bile hayal oldu.

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