Yandaş Hande Fırat, Erdoğan'ın 'sürpriz' hamlelerini yazdı: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek...

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AKP'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının artırılmasının konuşulduğunu, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın isimlerinin cumhurbaşkanı yardımcılığı için geçtiğini yazdı.







Hande Fırat, AKP'nin HÜDA-PAR ile uzlaşma sağlama aşamasında olduğunu MHP'nin de "aslolan seçimi kazanmak" diyerek buna hiç bir itirazda bulunmadığını söyledi. Fırat'ın aktardığına göre ittifakın görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi ile de yakında uzlaşmaya varılması bekleniyor.





HAKAN FİDAN, İBRAHİM KALIN, MEHMET ŞİMŞEK...

Hande Fırat'ın yazısının devamı şöyle:





"MHP ile AK Parti arasında ortak liste görüşmeleri başlamadı. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çok sayıda ilde ortak liste ile seçime girmeye soğuk baktığı belirtiliyor. Ancak bazı özel illerde özel adaylar belirlenebileceği belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliği deprem bölgesi ve Türkiye’yi olası felaketlere karşı hazırlamak. Bunun için de dört bir koldan çalışma talimatını zaten verdi. Ancak yeni dönemde bazı sürprizlerin de olabileceği konuşuluyor. AK Parti listelerinde sürpriz isimlerin, yeni yüzlerin görüleceği bilgisi var.





Strateji ekibinde, partide, kampanya ofisinde yapılan beyin fırtınalarında cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının Türkiye’nin öncelikli ihtiyacı doğrultusunda artırılabileceği değerlendiriliyor.





Bu kapsamda bir cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle güvenlikten sorumlu olabileceği, diğerinin ise ekonominin başına gelebileceği belirtiliyor. Konuşulan isimler arasında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın var. Ekonomi için ise AK Parti içinden ve dışından duyduğum isim Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı henüz bu konuda son sözünü söylememiş. Ancak yapılan değerlendirmeler bu adımların olumlu olacağı yönünde."







