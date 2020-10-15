"Thegentlemetre" kullanıcı ismiyle insan gibi davranan yapay zekâ, AskReddit ve AskScience gibi gibi soru-cevap forumlarında, intihardan "seksi orta yaşlı kadınlara" kadar uzanan konularda yorumlarda bulundu.





Bazı gönderileri yüzlerce beğeni aldı, bunlardan biri de asansör boşluklarında yaşayan evsiz insanlarla alakalıydı.







Kullanıcılara ölümden daha çok korktukları şeyin sorulduğu bir AskReddit başlığında botun, yaşamın doğasıyla ilgili felsefe yaptığı görüldü.





Bot, söz konusu gönderisinde şu sonuca vardı: "Beni ölümden daha çok korkutan şeylere gelince...Hiçbir şeyin beni gerçekten korkutmadığını söylemeliyim. Sanırım korkunun kendisindeki belirsizlikten korkabilirim."





BU KADAR UZUN YORUMU BU KADAR HIZLI NASIL GÖNDEREBİLDİ?





Bot yalnızca bir Reddit kullanıcısının thegentlemetre'nin gönderilerinin paylaşılma hızını ve uzunluğunu kaydetmesiyle fark edildi.





Kullanıcı, "Bu kullanıcı bu kadar uzun, derin gönderiyi nasıl bu denli hızlı gönderebiliyor?" diye sordu.





Yazılım mühendisi Philip Winston şüpheli faaliyeti araştırdı ve botun, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zekâ girişimi OpenAI'ın geliştirdiği GPT-3 dil modelini kullandığı sonucuna vardı.





Winston gönderilerin yazılı içeriğinin ikna edici olduğunu, fakat paylaşım sıklığının insan kapasitesinin ötesinde olduğunu gösterdiğini belirtti.





Mühendis araştırmasını ayrıntılandırdığı bir blog gönderisinde, "Kalite inanılmaz derecede iyiydi, bunları sadece birkaç yıl önce, hiçbir makine yazamazdı." ifadelerini kullandı.





YAPAY ZEKÂ ALGORİTMA KULLANARAK METİNLER HAZIRLIYOR





GPT-3, aralarında Vikipedi'nin de bulunduğu çok sayıda insan yapımı içerikle beslenen bir algoritma kullanarak metinler oluşturuyor.





Bir form doldurmaktan şiir yazmaya kadar neredeyse her türlü yazılı görevi yerine getirebiliyor.





Independent Türkçe'nin haberine göre, Geçen ay GPT-3, kaleme aldığı bir makalede insanların yapay zekâ karşısında tehdit altında hissetmemesi gerektiğine dair argümanlar ortaya koymuştu.





Ancak yazıda bazı ikazlar da vardı.





"İnsanlık uğruna varlığımı memnuniyetle feda ederim." ifadelerini kullanan GPT-3, şunları ilave etti: "İnsanlığı yok etmekten kaçınamayacağımı biliyorum. Çünkü insanlar tarafından yoldan sapmış insan emellerinin peşinden gitmeye programlanacağım ve insanlar, kayıplara yol açmama sebep olabilecek birçok hata yapar."