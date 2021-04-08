Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'tan Çin elçiliğine yeni cevap /08 Nisan 2021 20:41

Yavaş'tan Çin elçiliğine yeni cevap

Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili tehditkâr bir mesaj paylaşan Çin Büyükelçiliği yetkililerine Yavaş'tan yeni bir cevap geldi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Çin Büyükelçiliği’nin açıklamaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan cevap geldi.

Çin Büyükelçiliği'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı açıklama üzerine Yavaş şunları söyledi:

"Nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır. Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz"

Çin Ankara Büyükelçiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Mansur Yavaş'ın Uygur Türkleri'ni anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. 

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yavaş'tan Çin elçiliğine yeni cevap Sonraki Haber >>

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:19