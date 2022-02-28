Merhum Nihad Sami, Türkçe'nin Sırları isimli enfes kitabında, “Allah, bütün büyük lafları tek bir insana söyletmiyor!” der. Gerçekten de öyle, insan bu! Rusya-Ukrayna krizinin dünya gündemine oturmasından itibaren, kimse yakın gelecek hakkında nihai bir kanaat belirtme riskine girmedi. Belirsizlik üç aşağı beş yukarı herkes için aynı. Putin'in reflekslerini okuma konusunda neredeyse ortak kanaat oluştu. Putin, Ukrayna'yı işgal edecekti ve etti. Ukrayna'nın sürpriz yapıp koca Rus ordusunu alt edeceğini de kimse beklemiyor.











Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson (Iron Mike), ringlerde ortaya koyduğu üstün performansa rağmen, parlak kariyerini zirvede bırakma olgunluğunu gösteremedi. Maçlarında daha ilk birkaç dakika içinde knock out edip ringe serdiği rakip sayısı akranlarını kıskandırıyor. Tyson, “Herkesin bir planı var, ta ki suratının ortasına yumruğu yiyene kadar!” sözü ile ifade ettiği uzun boks tecrübesini acı ve tatlı yönleriyle en iyi bilen boksörlerden. İhtimal son çıktığı maçta da, yıllar önce sarfettiği bu söz aklına gelmiştir. Zira, suratının ortasına yediği yumruk ile ringe yapıştığında bu onun son maçı olmuştu. Boksu bırakma kararını da o anda vermiş. Ne fayda! Daha sonra çıktığı maçlar biriken borçları ve maddi sıkıntılarını gidermeye yönelik reklam karşılaşmalarıydı.









Rusya'nın (Iron Curtain) Ukrayna'yı işgal etmeye kararlı olduğu daha ilk günden tahmin ediliyordu. Diplomatik temaslar devam ederken, görüşmelere dahil olan başta ABD, İngiltere ve diğer Batı ülkelerinin, Putin'in zaman kazanmak için orta sahada top çevirdiğini ifade etmeleri bu yüzden garip kaçmadı. Bir önceki hafta bekleniyordu. Bir haftalık gecikmeyle tahminler tuttu. Başkan Biden, daha işin başında “Putin Ukrayna'yı işgale kararlı” dediğinde, birçok kimse “Biden boşboğazlık ediyor!” bile dedi.









Harvard ekonomi profesörlerinden ve bir dönem Obama'ya da danışmanlık yapan Jason Furman, dünyanın en büyük toprak yüzölçümüne sahip Rusya'nın global ekonomi için “Gaz ve benzin deposu!” olmanın ötesinde ticari bir öneme sahip olmadığını söylüyor. Furman'a göre, Putin idaresindeki Rus ekonomisi, İtalya ve Güney Kore ekonomileri seviyesinde ve her iki ülke de coğrafi olarak Rusya ile karşılaştırılmayacak kadar küçük. Bununla birlikte Avrupa Topluluğu Ülkeleri enerji ve doğal gaz ihtiyaçlarının yüzde seksenini Rusya'dan sağlıyorlar. İşgal sonrasında North Stream 2'nin en önemli müşterilerinden biri olan Almanya “Kolay olmayacak ama, Rus gazı olmadan da hayatta kalabiliriz!” diyerek gaz akışını durdurma kararı aldı.









Putin'in özerkliğini tanıdığı Donetsk ve Luhans'a ABD yaptırımları başladı. Ambargo, ithalat, ihracat ve yeni yatırımların önünü kapatıyor. İşgalin ikinci gününde, yaptırımlar AB'nin de katılımı ile daha da genişletildi.Putin ve Lavrov da nasiplerini aldılar. Geçtiğimiz hafta itibarıyla ABD ve İngiltere yaptırımları Rus Oligarklar'a 32 milyar dolar kaybettirdi. Geniş tesirleri görmek biraz zaman alacak.









Tyson, eski Başkan Trump'ın da yakın arkadaşı. Hatta ağır siklet boks şampiyonu olduğunda aldığı altın kemer, Trump'ın çalışma odasında duruyor. Tyson'ın aile geçimsizliği ile başı belaya girdiğinde, mahkeme masraflarını karşılayan da eski Başkan Trump. Eh o kadar olsun. Tyson, Atlantic City'deki Trump'a ait eğlence merkezlerinde yaptığı maçlarda eski dostuna çok para kazandırmış olmalı.









Trump taraftarları, Putin'in onun dönemindeki uysal duruşuna “Trump sert delikanlıydı. Biden öyle değil. Trump olsaydı durum farklı olurdu.” diyorlar. Hiç de öyle değil. Putin, Trump'ın 2020 seçimlerini kazanması halinde NATO'yu iyice zayıflatacağı ümidindeydi, maalesef Biden'in kazanması bütün ümitlerini yıktı. İyice yaşlanan Putin'in Çarlık Rusya'sı hayalleri için elinde tek seçenek kalıyor o da, işgal.









Geçtiğimiz yıl içinde, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Balerus ve en son Ukrayna işgal girişimleri Trump ve taraftarları dışında, Putin'in maksatları konusunda herkesi ikna etmeye yetecek kadar açık. Trump, kötü bir başkan, kötü bir siyasetçi ve şimdi de düşük kalibreli bir muhalefet. Dostu Mike Tyson gibi, Biden'dan suratının ortasına yediği yumruktan sonra ringden sedye ile çıkarılmamış mıydı? Hâlâ kendine gelmiş değil. Çıktığı televizyon programlarında, ki kendi propaganda kanallarına çıkıyor, Rus işgalini soranlara “2020 Amerika Seçimleri Şaibeli” diye cevap veriyor.









Putin'in Ukrayna manevrası ile nereye varmak istediği konusunda çok farklı düşünceler var. Bununla birlikte Ukrayna İşgali konusundaki bütün sorumluluğun muhteris Putin'e ait olduğu ve bunun bir karşılığının olması gerektiğinde neredeyse fikir birliği oluştu. Yirmi yıllık despot iktidar periyodunda, Suriye, Ermenistan, Belarus, Kazakistan'dan sonra, muhtemelen Ukrayna'da da knock out ünvanına bir yenisini eklemiş olacak. Bu nereye kadar gider? Yaşı yetmişe dayanan Rus liderinin beklemediği bir anda suratının ortasına ağır bir uppercut alması her zaman mümkün.









Mike Tyson 11 Haziran 2005'te Kevin McBridge ile yaptığı maçın 7. roundunda knock out olur. Boks'u spor olarak dünyaya sevdiren efsane, siyahi boksör Muhammed Ali merhumun aksine Tyson, knocks outs ile kendisinden çok bahsettirse de, boksu spor olmaktan çıkarıp vahşi bir sokak döğüşü haline getirdiği için pek hayırla yad edilmiyor. Suratının ortasına yediği son yumruk ile ileri yaşlardaki bütün planlarının alt üst olması acı bir kader tecellisi olsa gerek.



