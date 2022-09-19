"SEÇİM TARİHİ AÇIKLANANA KADAR TARTIŞMAYALIM DEDİK"





"YILBAŞINDAN ÖNCE ADAY İSMİ ZİKREDİLMEZ"





Seçim tarihi yaklaşırken 6'lı Masa'nın hangi ismi cumhurbaşkanı adayı göstereceği merak konusu olmaya devam ediyor.Masada yer alan isimlerden olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu da konuyla ilgili bir dizi açıklamada bulundu.Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Davuoğlu, merakla beklenen aday isminin yılbaşından önce açıklanmasının beklenmemesi gerektiği ifade etti.Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Davuoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle:"12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu seçim tarihi açıklanana kadar aramızda tartışmayalım dedik" ifadelerini kullanan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi veya bir başka kimsenin adaylığı masaya gelmedi. Bir fiili iklim oluşturma çabasını doğru bulmam. Böyle hassas konu varken, sürekli fiili iklim, atmosfer oluşturulurken. Biz bir kişi için, bir parti için bir araya gelmedik. Bir kişi için dağılmayız. Genel başkanların girmediği alana, genel başkan yardımcılarının girmemesi lazım. Bu benim partim için de böyle. Üzerimizde ağır sorumluluk var. Hepimiz olgunluk içinde davranmamız lazım.12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu seçim tarihi açıklanana kadar aramızda tartışmayalım dedik. Şu anda öyle bir tartışmayı yapmanın birçok açıdan mahsuru da var. 6'lı Masa'nın önce konuşacağı mesele bu yönetim nasıl olacağı? 6'lı Masa'yı keşke naklen yayınlasaydık diye birbirimize söylüyoruz. Şahsi nezaketimiz devlet yönetimi ile ilgili hususlardaki kararlarımızı etkilemez. Bizim kanaatimiz şu ki, bu mekanizma tespit edilirse; yani Cumhurbaşkanlığı kararname uygulamasını devam mı ettireceğiz? Asla! Anayasal düzenlemenin çok zor olacağı kanaatinde değilim. Meclis'te çoğunluğu elde edersek, bir Anayasa değişikliği ile bunu yaparız. Kendi kitlelerimize dönüp, 'Cumhurbaşkanı şu partiden ama biz sürecin içindeyiz' diyebiliriz. '28 Şubat'taki kazanımlar asla kaybedilmeyecek, bizim onayımız olmadan bir karar alınmayacak' teminatını veririz."Cumhurbaşkanı adayının yılbaşından önce açıklanmayacağını belirten Davutoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Muhalefeti bekleyen en büyük tehlike kolay zafer psikolojisidir. Bütün reformları yapan rahmetli Özal büyük yenilgi almıştı. Seçim gecesine kadar neticesi belli olmayan süreçtir. Her tedbiri alacaksınız.Bütün siyasi liderler alandalar. Halkın görmek istediği kesin, kararlı, ortak bir deklerasyon ise bu yapıldı, daha güçlüsü de yapılacak. Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur.Burada en önemli şey 'ben' değil 'biz' dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. Bu benim kanaatim, partimizin kanaati.6'lı Masa'da konuşulmuş değil. 6'lı Masa'dan birisi olacaksa, dışarıdan da olacaksa siyasi kimliğinden arınarak geçiş sürecini yönetmesidir. Farklı kesimlerden oy verecek olan kitleler 'Bu bir süre sonra kendisi için çalışır' kanaatine varabilirler. 'Ben geçiş sürecini yöneteceğim, siyasi ikbal için bunu yapmayacağım' demesi kolaylaştırır."