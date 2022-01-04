Yıllarca Türkeş ve Bahçeli'yle çalışan MHP'i ismi de dövmüşler

Alparslan Türkeş Vakfı'nın MHP'lilerce baskın düzenlenen anma etkinliğinde konuklardan biri de, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici'ydi. Kasım 2021'deki saldırının ardından Halk TV'ye bağlanarak yaşananları yorumlayan Yahnici, "Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı" dedi.











'TEBLİGATI ALDIM, DOĞUM YILININ 1989 OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİM BİR ÇOCUĞUN İMZASI VAR'





"Sayın Devlet Bahçeli,

'PATİ TÜZÜĞÜ, SEV EDİLDİNİZ GİBİ TÜRKÇE HATALARINI ESEFLE KARŞILADIM'





'BUNDAN BİRKAÇ AY ÖNCE DE EVİMİN ÖNÜNDE YÜZÜ MASKELİ KİŞİLERCE BİR SALDIRI SÖZ KONUSU OLDU'





'SALDIRANLARI DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETMENİZ GEREKMEZ Mİ?'





'SELAMLAR VE SAYGILAR ÇOK ESKİ DOSTUM'













YILLARCA TÜRKEŞ'İN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPTI, BAHÇELİ'NİN YARDIMCISIYDI





'TANIYAMIYORUM'





Bu sözleri üzerine hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması açıldı. Yahnici, savunma yerine MHP lideri Bahçeli'ye hitaben bir mektup yazdı. Birkaç ay önceuğradığını da1- Dün itibarıyla bir tebligat almış bulunuyorum. Tebligatı çıkartan makam MHP Ankara İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu. "Disiplin Kurulu Savunma Talebi" başlıklı. İmza yerinde doğum yılının 1989 olduğunu öğrendiğim bir çocuğun imzası/ismi var. Baro sicil kaydı 27770 imiş (Benimki 6744).2- Öncelikle bahis konusu yazıda '', '' gibi Türkçe hatalarını esefle karşıladığımı belirtmek isterim. Bu kafayla hakim dilekçe, Yargıtay’a layiha yazılmaz.3- Bu yazıda ihracım talep edildiği için İl Disiplin Kurulu’na sevk edildiğimden bahisle savunmam istenmektedir. Benden doğumu 40 sene sonra olan bir delikanlıya savunma vermem isteniyor.4- Sonradan birçok değişiklik yapılsa da yıllardan bu yana programını, tüzüğünü yazdığım (daktiloyu saklarım); belki de ilçe kaydında arkalı, önlü yer aldığımız; 18 yaşında CKMP iken partili olduğum partiden ihracım isteniyor.Henüz ne yapacağıma karar vermedim ama bu notları yazmak istedim.5- Bundan birkaç ay önce de evimin önünde yüzü maskeli kişilerce bir saldırı söz konusu olmuştu. Basın/medya/sosyal medya duysun istemedim. Kimselere söyleyemedim, utandım da... Zira geçirmekte olduğum hastalık sebebiyle tedavi gördüğüm bir anda (hastanede iken) arayıp 'Geçmiş olsun, üzüldüm' demiştiniz. Bu görüşmeden birkaç gün sonra böyle bir saldırıyı hayretle karşılamıştım ve kimselerle paylaşmamayı uygun görmüştüm.6- İhracıma sebep olarak tek bir konuda savunmam istenmektedir.Olay sonrası çıktığım/bağlandığım TV kanalında 'Salona girenlerin 'MHP'den geliyoruz' ifadesini kullanıp arkadaşımıza çullandıkları' yönündeki ifadem...Doğrudur, bu sözleri söyledim. Çünkü salona girildiğinde böyle anons edildi ve arkadaşlarımıza çullanıldı. Bütün video görüntüleri, bant ve ses kayıtları milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bu sözleri söyleyerek Partinin birlik ve beraberliğini zedeleyici davranışta bulunduğum için disipline sevk edildiğim bildirildi.1968'den beri zikzak çizmeyen insanlara (İskender Öksüz gibi bir bilim adamı, ömrünü ideolojinin hizmetine ve fikir üretimine vermiş... İbrahim Doğan, ÜOB Başkanı... Salih Dilek GÜT ve ÜİB Başkanı... Ali Uzunırmak, kaç dönem milletvekili, Parti yöneticisi ve Şevket Bülend Yahnici...) saldıranları disiplin kurulluna sevk etmeniz gerekmez mi?Gelenler MHP'den geldiklerini söylemediler, ya da kimseye çullanmadılar mı demem gerekiyordu, 'pati tüzüğüne uygun' davranmam için? Baro kaydı 27770, doğumu 1989 olan Türkçesi ortada bir delikanlı ile ben sizi asla muhatap etmezdim.Selam ve saygılar çok eski dostum."Yıllarca Alparslan Türkeş'in özel kalem müdürlüğünü yapan, uzunca bir dönem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yardımcılığını üstlenen Yahnici'nin parti yönetimiyle arasına mesafe koyduğu birkaç yıldır biliniyor.Eski MHP'li yönetici, bu kapsamdaki en öne çıkan açıklamasını 2019 yılında Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalar sırasında yapmıştı:"Ben Genel Başkan Yardımcısıydım ama tanıyamıyorum. 2011’de Kanal İstanbul’u 'çılgınların çılgın projesi' diye ifade eden, ifade buyuran Sayın Bahçeli, bugün ne oldu da acaba, 'Kanal İstanbul’a karşı duranlar hain' demektedir?"