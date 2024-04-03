Yeniden Refah'tan CHP'ye 'emanet oy' uyarısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Sözcüsü Suat Kılıç, halkın ekonomik sorunlarla yüzleştiği bir dönemde erken seçim gündemine ihtiyaç olmadığını belirtti. Kılıç, “Kaybedenlerin kayıplarından dersler çıkarmalarını ve bunun nedenleri üzerine kafa yormalarını, kazananların da bu kayıplardan ibret almalarını bekliyoruz. CHP’li adaylar ise oyların emanet olduğunu bilerek hareket etmek durumundalar. Bunların emanet olduğunun bilincinde olmazlarsa adreslerine geri döneceklerdir” dedi.



Kılıç, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yol haritasını değerlendirdiklerini belirterek, erken seçim gündemine karşı olduklarını dile getirdi. Ekonomideki sorunlar ortadayken, halkın beklentisine kulak verilmesi gerektiğini ve ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyleyen Kılıç, Türkiye’nin tüm 2023 yılını ve 2024’ün ilk aylarını seçimler gündemiyle geçirdiğini ve artık halkın seçim gündemi talep etmediğini ifade etti.



YRP olarak erken seçim talebi yerinel ekonomi gündemine önem verdiklerini anlatan Kılıç, “İktidar bütün bakanlarıyla yerel seçim gündemine fazla odaklandı, fazla mesai harcadı. Sokaktaki beklenti bu andan itibaren ekonomideki kronik sorunların çözülmesidir. Sokak, yeni ve erken seçim düşüncesi ve talebinde değildir. Erken seçimi telaffuz etmenin Türkiye’ye, siyasete, toplumsal kesimlere, mağdur insanlara, işçiye, memura, köylüye, çiftçiye, emekliye bir faydası yok. Faydasız bir seçime gitmek anlamlı değildir. Hükümete şu çağrıyı iletiyoruz; bugünden sonra artık ekonomiye odaklanmak zorundasınız. Ciddi bir enflasyon problomi var. Ciddi bir faiz problemi var. Ciddi bir ödemeler dengesi problemi var. Mutfak enflasyonundan insanlar geçinemiyor diyor. Bu ahvalde olması gereken ekonomiye odaklanmaktır. Türkiye’nin gündemi erken seçim değil ekonomi olmalıdır” diye konuştu.



“Vatandaşlarımızın özgür iradesinin yansımasına sahip çıkılmalı”



Yozgat, Şanlıurfa ve Bitlis’te yeniden sayım çalışmaları yapıldığını kaydeden Kılıç, bu illerde tüm kamu görevlilerine destek olmaya hazır olduklarını belirtti.



Kılıç, “Hukuka uyulmalı, vatandaşın özgür iradesinin yansımasına ahlaken herkes sahip çıkmalıdır. Beklediğimiz en iyi haber sandık sonuçlarına herkesin saygı duyduğunu görmektir. Bu sandıklarda iddiasını koruyan YRP’nin kazanım haberlerinin tarafımıza intikal etmesidir” ifadesini kullandı.



VOA Türkçe’nin Van’da DEM Partili Abdullah Zeydan’ın belediye başkanlığını kazanmasına yönelik müdahaleyi sorması üzerine ise Kılıç, “Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu konuda karar aşamasında olduğunu biliyoruz. Henüz YSK tarafından verilmiş bir karar bize intikal etmiş değildir. Bu kararı ve buna gerekçe olan (Zeydan hakkındaki) kararı da okuyarak açıklama yapmak isteriz” yanıtını verdi.



YRP’nin Anayasa gündemi yorumu



YRP’nin beşinci yılında yerel seçimde ciddi başarılar yakaladığını ve bu başarıda Fatih Erbakan’ın rolüne dikkat çekmek istediğini anlatan Kılıç, “YRP 1 büyükşehir 1 il belediyesi olmak üzere toplam 66 belediyeyi kazanmış bulunmaktadır. Girdiği ilk yerel seçimlerden bu kazanımla çıkması büyük bir başarıdır, teşkilatımızı kutluyoruz. Artık bu kazanılan belediyelerde yeni bir dönem başlamıştır. Milli görüş, ahlaklı belediyecilik hakim olmuştur. YRP girmiş olduğu ilk yerel seçimden Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olarak çıkmayı başarmıştır. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sonuçla olası milletvekili seçiminde baraj problemini partimiz tek başına geride bırakmış bulunmaktadır. Yüzde 7 oy oranına ulaşılmamakla kalınmamıştır, seçim sorunları da aşılmıştır” açıklaması yaptı.



VOA Türkçe’nin CHP’nin birinci parti olduğu ve AK Parti’nin ise oy kaybetmeye devam ettiği tabloyu sorması üzerine ise YRP Sözcüsü Kılıç, öncelikle tüm yeni seçilmiş belediye başkanlarını kutlayarak şu mesajları verdi:



“Kazanan hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin imkan ve kabiliyetlerini insanlarımız için seferber etmesi gerekmektedir. Başkanlara çağrımızdır; israfı önleyin, makam odaları ve arabalarına para harcamayın, temsil giderlerine ayrılan bütçeleri sıfırlayın, kullanmayın. Öte yandan belediyelerini kaybedenler var. Kaybedenlerin kayıplarından dersler çıkarmalarını ve bunun nedenleri üzerine kafa yormalarını, kazananların da bu kayıplardan ibret almalarını bekliyoruz. CHP’li adaylar ise oyların emanet olduğunu bilerek hareket etmek durumundalar. Bunların emanet olduğunun bilincinde olmazlarsa adreslerine geri döneceklerdir. Sağdan sola geçişkenlik oldu. Ama bunlar bazı adaylardan kaynaklı. Eğer CHP’li adaylar bunun emanet olduğunun idrakinde olmazsa gerçek adresine geri dönecektir.”