Demirtaş’tan Erdoğan’a: Van'daki skandala dur demenizi bekliyoruz

Kararın ardından bir açıklama yapan Diyarbakır Barosu ise “Van halkının tercihine saygı gösterin” çağrısı yaptı.





Zeydan’ın 2022 yılında iade edilen memnu haklarının, Adalet Bakanlığı’nın başvurusuyla, seçime iki gün kala iptal edildiği duyuruldu. Bu gelişme üzerine, Van İl Seçim Kurulu, mazbatayı, seçimi aldığı yüzde 27,15'lik oy oranıyla ikinci bitiren AK Partili Abdulahat Arvas'a verdi. DEM Partili Abdullah Zeydan ise Van'da oyların yüzde 55,48'ini almıştı.HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş da tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Van’da yaşananlar üzerine bir açıklama gönderdi.Açıklamasında, “Biz tüm hukuksuzluklara rağmen diyaloğun, barışın önünü açmaya çalışırken birileri ısrarla provokasyon peşinde koşmaktadır” diyen Demirtaş, “Buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da Hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Demirtaş dayanışma çağrısı yaptığı açıklamasında, “Van halkı başta olmak üzere tüm halkımızı, demokrasi yanlısı tüm güçleri, siyasi partileri bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırıyoruz. Zaman gerilim, çatışma zamanı değil, barışı inşa etme zamanıdır. Tüm siyasetçiler ve ülkeyi yönetenler Kürt halkının bu sesini duymalıdır. Halkımız, baskılara karşı sonuna kadar iradesine sahip çıkacaktır” dedi.Memnu, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışındaki kanunlar gerekçesiyle mahrum edildiği hakları anlamına geliyor. Seçimi kazanan Abdullah Zeydan, memnu hakların iadesinin iptal edilmesiyle siyasi yasaklı konumuna düşüyor. Zeydan'ın başkanlığı hakkında son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada Zeydan’ın, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurduğu ve adaylığının yapılan incelemelerin ardından YSK tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika kala, Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, Zeydan’ın 2022 yılında iade edilen memnu haklarına itiraz ettiği belirtildi.Bu başvuru üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur.”DEM Parti açıklamada, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyerek “Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan, Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.”DEM Parti ayrıca bugün Yüskek Seçim kurulu önünde basın açıklaması yapacağını bildirdi ve “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz bugün (2 Nisan Salı) saat 16.00'da Van'da yapılan seçim darbesine ilişkin YSK önünde basın açıklaması yapacaktır” dedi.Van’daki seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın “seçilme hakkını” da kapsayan memnu haklarının, Adalet Bakanlığı’nın başvurusuyla, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iptal edilmesi kararına tepkiler büyüyor.Karara ilk tepki, Diyarbakır Barosu’ndan geldi. Baro Başkanı Nahit Eren, kararın seçime müdahale olduğunu belirterek “Yargı aracı kılınarak seçme ve seçilme hakkına müdahale girişimini kabul etmiyoruz. Van halkının iradesine saygı gösterin. Abdullah Zeydan’ın bir yıl önce almış olduğu memnu hakların iadesi kararının seçimden bir gün önce hukuksuzca kaldırılması planlı bir müdahaledir” dedi.Kararla ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Eren, kararın hukuksuz olduğunu söyledi. Bunun seçim sonuçlarına müdahale olduğunu savunan Eren, “Mahkeme, kendi aldığı kesinleşmiş iade kararını kaldırıyor. Gerekçe neymiş, ‘savcı itiraz etmemiş’. O zaman kararı tebliğ ederek Yargıtay’a göndermesi lazım, bunu da yapmıyor. Hemen iptal edip seçime iki gün kala adli sicil kaydına işletiyor” diye konuştu.Mahkemenin 4 Nisan 2023’te verdiği kararın, kanun yolları tüketilmeden kaldırmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Baro, şunları söyledi:“Seçimden önceki son iş gününde başvurunun yapılması ve memnu hakların iadesi kararının aynı gün kaldırılarak adli sicil kaydına işlenmesi, seçimlerden hemen sonraki gün bir siyasi partinin tam da bu kararlar ve sebeplerle Van İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunulması, tüm sürecin önceden kurgulandığını göstermektedir. Van İl Seçim Kurulu’ndan, seçim sonuçlarına yönelik hukuka aykırı yargı kararları üzerinden yapılmak istenilen müdahaleleri boşa çıkarmasını ve itirazı reddetmesini bekliyoruz. Aksi bir durum, demokrasiye ve seçmen iradesine açık bir müdahale sonucunu doğuracaktır.”Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz da karara tepki gösterenler arasında, Özaraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yargı eli ile yurttaşın seçme ve seçilme hakkı ihlal edilerek Kürt halkının iradesine hukuksuzca müdahale edilmesi kabul edilemez. Bu hukuksuz tutumdan derhal vazgeçilerek hukuk ve demokrasiye dönüş çağrısında bulunuyorum” dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anka haber ajansına yaptığı değerlendirmede, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınması hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasına atıfta bulunarak, “Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur. Çünkü aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır” dedi.