Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Türkiye’yi şikâyet etti /10 Aralık 2019 15:20

Yunanistan Türkiye’yi şikâyet etti

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan "deniz sınırı anlaşması" nedeniyle Ankara'yı Birleşmiş Milletler'e şikâyet etti.

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Yunan Hükümeti Sözcüsü Stelios Petsas, anlaşmanın ‘kötü niyetle’ yapıldığını ileri sürerek, bunun bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.

Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB’den Türkiye ve Libya’ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu.

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya öfkelenen Yunan hükümeti, Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etmişti.

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşma imzalamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya geldi ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzaladı.

UHM ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya'dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.
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