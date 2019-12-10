Yunanistan Türkiye’yi şikâyet etti

Yunan Hükümeti Sözcüsü Stelios Petsas, anlaşmanın ‘kötü niyetle’ yapıldığını ileri sürerek, bunun bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.





Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB’den Türkiye ve Libya’ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu.





Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya öfkelenen Yunan hükümeti, Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etmişti.





Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşma imzalamıştı.



