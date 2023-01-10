Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf'a annesi geri verilsin! /10 Ocak 2023 11:40

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Ewing Sarkom hastalığına yakalanan 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın'ın dramı gündemden düşmüyor.

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söyledi. Anne Gülten Sayın,  altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine cezaevine girdi.

Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında. Oğlunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın hazırladığı 'Medya Mahallesi' programına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konuk oldu.  

Arslan programda 6 yaşındaki Yusuf'un dramı bir kez  gündeme geldi .  

Ayşenur Arslan Cezası onandığı için annesi hapse konan 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf'un yaşadıklarına bir kere daha tepki gösterdi 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Adaletin bir kin ve nefret aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti. 

Hasta ve Yaşlı tutuklu ve hükümlüleri hatırlatan Başarır seçimlerde en çok adalet eksikliğini gündeme getireceklerini söyledi . AKP'li milletvekillerini empatiye davet eden Başarır kendisini 'Yusuf'un ve ailesinin' yerine koyduğunda vicdanın sızladığını söyledi  
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Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

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