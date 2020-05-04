Samanyolu Haber /Gündem / Zahid Akman'a Korona teşhisi /04 Mayıs 2020 13:04

Zahid Akman'a Korona teşhisi

Kanal 7'de Koronavirüs alarmı verildi. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman ile eşine yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

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40'tan fazla kişinin Koronavirüs bulaştığı tespit edelen Kanal 7'de Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Akman'la birlikte test yaptıran eşine de Koronavirüs teşhisi konuldu.

2019 yılı Ramazan ayında Kanal 7'de verilen iftar yemeğinde (soldan sağa) Necmettin Nursaçan, Ömer Döngeloğlu ve Zahit Akman bir arada. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Döngeloğlu dün toprağa verildi.
  
Akman çiftinin hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. 

Zahit Akman, 2005-2009 yılları arasında Radyo ve Televiyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevini ifa etmişti.


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