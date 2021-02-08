Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam sırası zeytinyağına geldi /08 Şubat 2021 13:15

Zam sırası zeytinyağına geldi

Un, şeker, ayçiçek yağı, tereyağı derken zeytinyağına da zam geldi. Zeytinyağının üretici çıkış fiyatı yüzde 50’den fazla arttı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, ayçiçeği yağı ile zeytinyağı arasındaki fiyat farkının kapanmasının zeytinyağı fiyatlarını tetiklediğini, bunun yanında hasat zamanı yüksek miktarlarda dökme zeytinyağı ihracının ve ülkelerin stokçuluğa yönelmesinin de fiyatları etkilediğini belirtti.

Alhat, sadece zeytinyağı fiyatlarında değil, dünyadaki bütün bitkisel yağ fiyatlarının yaklaşık yüzde 110 arttığını söyledi.

BİR SENEDE 14 LİRALIK FARK

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkelerin stok yarışına girdiğini ifade eden Alhat'a göre; dökme zeytinyağı ihracatındaki artış sebebiyle ileriki dönemlerde zeytinyağı fiyatları daha da artacak.

Zeytinyağı ihracat hareketliliğinin yüzde 20 arttığını belirten Alhat, ‘'Geçen sene litresi 16 lira olan zeytinyağının üretici fiyatı bu sene 25-30 liraya çıktı. Bu rakamların bir de market rafına yansıması var.'' dedi. 
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