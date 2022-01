Zamlara karşı sokağa çıktılar

"ZAMLAR HEMEN ŞİMDİ GERİ ALINMALIDIR"





- Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri çekilsin.









- Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suya yansıyan KDV sıfırlanmalıdır.





- Maddi imkansızlık nedeni ile elektrik, doğalgaz , su faturalarını ödeme zorluğu çekenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, bu ihtiyaçlar kamu kaynaklarından sağlanıp, halkın karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir.





- Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri hızla eriyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkanverecek düzeye yükseltilmelidir.





Burada sıraladığımız maddeler acilen uygulamaya geçirilmelidir. Aksi halde bu zamlar hayat pahalılığını daha da arttıracak ve emekçi halka hayatı çekilmez hale getirecek, milyonlarca yurttaşı soğuk ve karanlık günlere mahkum edecektir. Zamlar hemen şimdi geri alınmalıdır!"

SOL Parti, bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Malatya ve Eskişehir'de düzenlediği eylemlerle zamları ve hayat pahalılığını protesto etti.Eylemlerde yapılan açıklamalarda zamların geri çekilmesi çağrısında bulunuldu; elektrik ve doğal gaz faturaları yakıldı.İstanbul'da Kadıköy Süreyya Operası önünde düzenlenen eylemde basın açıklamasını SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Koç Üzüm okudu."Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olan AKP iktidarı yeni yıla girerken elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere yaptığı zamlarla milyonların yeni yıla daha da yoksullaşarak girmesine sebep oldu. Enerji şirketlerini zenginleştirip, halkı yoksulluğa, karanlığa iten bu iktidar bir an evvel ülkenin başından defedilmelidir.Artık yeter! Yurttaşın bu iktidara dayanacak bir dakikası bile kalmadı.Elektrik fiyatlarında yeni yılın ilk dakikasında farklı tüketim gruplarına yüzde 50 ile yüzde 125 oranında değişen zam yapıldı. Son zamlarla birlikte konutlarda kullanılan elektrik fiyatları yüzde 72,5-158,8 oranında arttı. Artış; ticarethanelerde yüzde 159,7, tarımsal sulamada yüzde 121,2, sanayide ise yüzde 158,8 oranında oldu.Doğalgaz fiyatları ise son bir yıllık dönemde, konutlar için yüzde 47,1, ticarethane ve küçük sanayide yüzde 76,1, büyüksanayide yüzde 345,1, elektrik üretim santralleri için yüzde 290,4 oranında arttı.Benzin ve motorin fiyatları ise her gün değiştiği için takip edilemez durumda. Enerji girdileri fiyatlarında son bir yıl içindeki olağanüstü artışlar nedeniyle, faturalarını ödeyemedikleri için elektriği ve gazı kesilen milyonlarca konut abonesine, aynı sorunları yaşayacak on binlerce küçük işyeri sahibi de eklenecektir. Öte yanda doğalgazın, üretimlerinde sınai girdi olduğu sanayi tesisleri, yüzde 345 oranındaki fiyat artışlarını maliyetlerine derhal yansıtıp, kendi ürün satış fiyatlarını yükselteceklerdir. Üretim maliyetlerinde doğal gazın birincil rol oynadığı gaz yakıtlı santraller de maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle elektrik fiyatlarını yükseltmeye çalışacaklardır. Bütün bunlar fiyat artışlarını hızla yükseltecek, hayat pahalılığını katlanarak arttıracaktır.Kara kışın ortasında, bu hayat pahalılığı ve ekonomik kriz içinde yurttaştan daha fazla fedakarlık beklemek aymazlıktır. Fedakarlık yapacak birileri varsa bu ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar, paralarına para katanlardır.- Öncelikle 150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaştırılarak ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalı ve yardım sınırı aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir.