600’den fazla koyun öldü; köy karantinaya alındı

Elazığ’da çiçek hastalığı nedeniyle hayvancılık ile uğraşan Çakar ailesinin, 1 ayda 900 küçük baş hayvanından 600'den fazlası öldü. Hayvanlara bakan 2 kardeş gözyaşı döktü. Köye gelen veteriner hekimler, hayvanlarda 'çiçek' hastalığı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine köy, 21 gün süreyle karantinaya alındı.





Merkeze bağlı Tohumlu Köyü'nde hayvancılık yapan Çakar ailesi, yaklaşık 1 ay önce hayvanlarına bulaşan çiçek hastalığı yüzünden her gün hayvan kayıpları yaşıyor. Soğuk kış günlerinde hayvanlarını çadırda besleyen Çakar ailesinin 900 hayvanının 600’den fazlası 1 ay içerisinde hastalık yüzünden öldü.





21 gün karantina





İlk başlarda birkaç tane hayvanının hastalandığını ve hastalığın ne olduğunu anlayamadıklarını dile getiren hayvanların sahibi Hüseyin Çakar, kış mevsimiyle birlikte hayvanlardaki telef sayısının artması nedeniyle durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.





Köye gelen veteriner hekimler, hayvanlarda ‘çiçek’ hastalığı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine köy, 21 gün süreyle karantinaya alındı. Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Ölen hayvanlar ekipler tarafından kireçlenerek gömüldü. Çakar, hayvanlarla ilgilenilerek aşılarının yapıldığını ancak bunun da çare olmadığını aktardı.





Tek geçim kaynakları





Çakar, “ Geçimimizi tamamı, hayvancılığa dayalı ve başka da herhangi bir işimiz yok. Hayvanlarımızın bütün periyodik bakımlarını yapıldığı halde bundan 1 ay önce birkaç tane hayvan hasta oldu. Biz o esnada hastalığı anlayamadık. Fakat kış mevsiminde kar yağmaya başladığı gibi bunun çiçek hastalığı olduğu tespit edildi”dedi.





Valilik ve il müdürlüğünden yardım istediklerini de aktaran Çakar, görevlilerin gelip kendi hayvanları gibi ilgilenip aşılama yaptığını ancak yinede her akşam hayvanların ölmeye devam ettiğini söyledi.





"Çaresiziz"





Hastalığın sebebini bilmediklerini aktaran Çakar, “Hastalığın sebebini bilmiyorum belki yemde veya samanda da bir şey vardır. Sonuç olarak 900 hayvandan kalanları bu ve çaresiziz. Herhangi bir kimseden bir şikayetimiz veya kimse ile bir davamız yok. Bu da bir milli servettir ve 5 nüfus bundan geçiniyor. Yani bunun çaresi nedir veyahut bu hastalık başka bir enfeksiyonla mı yayılıyor. Biz, bunu bilmiyoruz. Öyle bir duruma geldik ki ölen hayvanı bile dışarı atamıyoruz. Artık bizi aştı biz bakamıyoruz” diyerek durumu anlattı.





Kardeşiyle birlikte hayvanlara bakan abla Filiz Çakar ise ölen koyunları için ağıtlar yakarak göz yaşı döktü.