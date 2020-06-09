65 yaş ve üstü kişilerin yasağı kaldırıldı

18 yaş altı ile ilgili kısıtlamanın ise ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığını açıkladı. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldığını belirten Erdoğan, "Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında korona virüsü salgınına ilişkin, “Yeni normal’ dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor” dedi. Erdoğan yeni önlemler açıkladı. Cumhurbaşkanı, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Erdoğan, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlamanın ise ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığını belirtti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:





– Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Hamdolsun hastane, ilaç, maske, solunum cihazına kadar bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz.





– Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim.





– Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerine ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz.





– Gelin tarihi tekerrür değil tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım. Gelin milli iradeye sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek, istiklalimizi koruyarak , güvenliğimizi sınırlarımızın ötesine taşıyarak tek yumruk halinde bu büyük şahlanışını zaferle neticelendirelim.





– Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz.





– Salgın sonrası üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne çıkması için sağlık tedbirleri ve ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. İstiklal harbimiz sonrasında dünyadaki büyük dönüşümleri değerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamamıştık. Bu defa inşallah her şey çok farklı gelişecek.





– Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatılmıştır.





– Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.





– 65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 arasında dışarı çıkabilecektir.





– Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.





– Uluslararası sağlık yardımlarımız, ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var. Bugüne kadar destek verdiğimiz ülke sayısı 120’yi bulmuştur. Hekimlerimizin Covid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK’taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat süresini tamamlamasının ardından kullanıma sunulacaktır.





– Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz.





– 2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor. Hükümet ve merkez bankaları ekonomilerini, finans sistemlerini desteklemek amacıyla önlem paketleri açıkladı. Özellikle Amerika’da ve Avrupa’da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan destek paketlerine rağmen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Kamu yardımların da yakın gelecekte ekonomiye ağır yük getireceği anlaşılıyor.





– 18 yıl önce yola çıkarken ‘Biz ülkemizi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz’. Bunun birincisi eğitim, ikincisi sağlık, üçüncüsü adalet, dördüncüsü emniyet demiştik. Bu dört önemli temel taşı yerine koyduk. Üzerine ulaşım, tarım, enerji, dış politika bütün bunlarla beraber Türkiye artık yerinde duramayan ve güçlenen, ileriye yürüyen bir ülke.





– Türkiye’nin istihdam kalkanı adıyla çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık. İstihdam kalkanındaki amacımız işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamaktır.





– Kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz. Normalleşmeyi teşvik edecek mekanizma kuracağız. Covid-19’un istihdam üzerindeki etkilerini en aza indirip gayret edeceğiz.





– Kısmi ya da esnek çalışma alanında iş gücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 25 yaş altındakilerinin istihdamını destekleyeceğiz. 25 yaş altı gençlerin, 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sağlayacak çalışmayı başlatıyoruz.





– Türkiye’nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022’de yürürlüğe sokacağız.





– Bu sigorta ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınmasını sağlayacağız. Böyle çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecektir. Türkiye’nin İstihdam Kalkanı’nı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Esnafı, küçük işletme, yatırımcılarımıza üretim, istihdam için uzun vadeli kaynak sağlayacak sistem kuracağız.





– Türkiye’nin diğer tarafta da istihdam kalkanı ile ilgili çalışmaların ayrıntılarını Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Hazime ve Maliye Bakanlığımız kamuoyuyla etraflıca paylaşacak. İstihdamı sürekli destekleyecek kalıcı bir atılımın desteklemek istiyoruz.





– Yeni dönemde üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulamakta kararlıyız. Sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımların yüksek ve orta yüksek teknoloji sektörlere yönelmesini sağlayacağız. Ülkelerin salgın döneminde kendi kendine yetebilmesinin önemi daha iyi anlaşıldı. Türkiye olarak yerli ve milli üretimini güçlendirecek çok önemli adımlar attık. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını temin etmeyi hedefliyoruz. Salgın sürecinde yürüttüğümüz başarılı mücadele ile dünyada en iyiler arasında yer aldığımızı gösterdik.





-Darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız.





– İdlib’in tekrar bir çatışma ortamına dönüşmesine göz yummayacağız.



