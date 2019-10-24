Samanyolu Haber /Gündem / ABD bölge mahkemesinden Halkbank ile ilgili yeni bir açıklama geldi /24 Ekim 2019 22:00

ABD bölge mahkemesinden Halkbank ile ilgili yeni bir açıklama geldi

İran'a uygulanan yaptırımları deldiği iddiasıyla hakkında yargılama yapılan Halkbank konusuyla ilgili ABD bölge mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.

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ABD bölge mahkemesi hakimi İran yaptırımlarını ihlal etme iddiasıyla yargılanan Halkbank'a 5 Kasım'da duruşmaya katılması talimatı verdi ve Halkbank'ı duruşmaya katılmaması durumunda yaptırım getirebileceği konusunda uyardı.

Reuters'ın aktardığına göreManhattan'daki Federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halkbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı.

Halkbank konuya ilişkin açıklama yapmadı. Halkbank daha önce yaptığı açıklamalarda iddia edildiği gibi yaptırım ihlallerine karışmadığını ABD'de şubesi veya çalışanı bulunmadığından ABD Adalet Bakanlığı'nın yetki alanı dışında kaldığını belirtmişti.

Savcılar, Halkbank'ın ABD'li avukatını 22 Ekim'de bankayı mahkemede temsil etmesi için duruşmaya çağırdılar.

ABD savcılık makamı Halkbank'ın mahkemede temsil edilmemesi üzerine bankayı "firari" olarak nitelendirmişti.

Halkbank'ın ABD'li avukatı Andrew Hruska, Pazartesi günü mahkemeye ilettiği yazıda Halkbank'ı mahkemede temsil yetkisinin olmadığını ifade etmişti.

ABD Bölge mahkemesi Hakimi Richard Berman mahkemeye sunduğu yazıda "Halkbank, İkinci Celp uyarınca ikinci kez duruşmaya katılmazsa, mahkeme, bilerek ve isteyerek duruşmaya katılmadığı için uygun yaptırımları göz önünde bulunduracak" dedi.
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