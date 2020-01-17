ABD yeni açıkladı: İran’ın “Süleymani” misillemesinde 11 Amerikan askeri…

İran yönetimi, Devrim Muhafızları Komutanı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak 8 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Irak’taki iki üssünü vurmuştu.





Tahran yönetimi saldırıda “terörist” olarak nitelendirdiği 80 Amerikan askerinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise hiç bir ABD askerine zarar gelmediğini açıklamıştı.





ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Urban imzalı açıklama, Trump’ın sözlerini tekzip etti.





TEDBİR OLARAK ALMANYA VE KUVEYT’E GÖTÜRÜLDÜLER





ABD’li sözcünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “El Esad Hava Üssü’ne yönelik İran saldırısında hiçbir ABD askeri ölmezken, bazıları patlama sonucu sarsıntı belirtileri sebebiyle tedavi edildi.”





Açıklamada, “Bazı ABD askerleri tedbir olarak Almanya ve Kuveyt’teki ABD tesislerine götürüldü. Göreve uygun değerlendirmesi yapıldığında Irak’a dönmeleri bekleniyor.” denildi.







ABD güçleri 3 Ocak’ta silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu kritik isimleri öldürmüştü.