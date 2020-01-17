Samanyolu Haber /Gündem / ABD yeni açıkladı: İran’ın “Süleymani” misillemesinde 11 Amerikan askeri… /17 Ocak 2020 10:17

ABD yeni açıkladı: İran’ın “Süleymani” misillemesinde 11 Amerikan askeri…

İran'ın ABD'ye yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği "Kasım Süleymani" misillemesi sonucu 11 ABD askerinin tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İran yönetimi, Devrim Muhafızları Komutanı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak 8 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Irak’taki iki üssünü vurmuştu.

Tahran yönetimi saldırıda “terörist” olarak nitelendirdiği 80 Amerikan askerinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise hiç bir ABD askerine zarar gelmediğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Urban imzalı açıklama, Trump’ın sözlerini tekzip etti.

TEDBİR OLARAK ALMANYA VE KUVEYT’E GÖTÜRÜLDÜLER

ABD’li sözcünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “El Esad Hava Üssü’ne yönelik İran saldırısında hiçbir ABD askeri ölmezken, bazıları patlama sonucu sarsıntı belirtileri sebebiyle tedavi edildi.”

Açıklamada, “Bazı ABD askerleri tedbir olarak Almanya ve Kuveyt’teki ABD tesislerine götürüldü. Göreve uygun değerlendirmesi yapıldığında Irak’a dönmeleri bekleniyor.” denildi.

ABD güçleri 3 Ocak’ta silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu kritik isimleri öldürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD yeni açıkladı: İran’ın “Süleymani” misillemesinde... Sonraki Haber >>

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:33