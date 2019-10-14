''ABD'nin Erdoğan'ın mal varlığını tespit etme isteği uykusunu kaçırıyordur''

Ahmet Nesin / artigercek.com

Bu savaş Erdoğan’ı yargılanmaktan kurtarma savaşıdır…



“Oğlum, bütün karnen zayıf, hadi birini, ikisini anladım da bütün öğretmenler mi sana düşman.” Sınıfta kalmanın olduğu dönemde, yani eğitimin biraz daha ciddi olduğu dönemlerde bunu babası yada annesinden işitmeyen çocuk var mıdır acaba? Ben Orta 2’de işitmiştim babamdan. Ben de, Ali de birer kez sınıfta kaldık, ikimiz de bilerek kaldık, ben yatılı okuldan alınmama tepki göstermiştim, yatılı okulun 4 saatlik etütleri bana iyi gelmiş, 2 saati de olsa ders çalışmama neden oluyordu. Annemle babam barışınca babam beni yatılı okuldan almıştı, oysa benim 2 nedenim vardı, hem çalışabiliyor hem de daha fazla saat yaramazlık yapabiliyordum, yatılı okulu sevmiştim. İngiltere’ye gidince Ali bana bir mektubunda “Sen annenle babanı nikah masasında gördün mü, ben gördüm” diye yazmıştı. Çocuk aklımızla güzel ve komik bir anıydı bizim için, annemle babam 2 kez evlendi.





Bu anımı neden yazdım, çünkü bütün dünyanın şu an “Yahu Erdoğan, birini yada ikisini anladım, bütün dünya mı sana düşman” dediğini duyuyorum. Televizyonlara çıkıp bağırıyorlar, “Onların çıkarı var, ondan dolayı başkana (Bu kişi Erdoğan oluyor) karşılar ve devirmek istiyorlar”





Hadi Amerika’nın çıkarı var, aynı anda diğer Avrupa ülkelerinin ne çıkarı var, ona da global sistem diyelim, peki Rusya ve Çin’e ne oluyor. Diyelim ki onlar da NATO ülkelerini kapıştırdılar, peki o zaman Türkiye’yi neden Şenghay 5’lisine almıyorlar. Hadi onlar da haklı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır dahil bütün Arap ülkelerine ne oluyor, Suriye nasıl bir toprak ki herkesin ayrı bir çıkarı var. ABD İran’ı bu kadar yem yapmaya niyetliyken İran neden Erdoğan’ın yaptığına karşı çıkıp ABD’yle aynı dili kullanıyor. Tek tek incelemeyelim, Birleşmiş Milletler neden acil toplandı, 4 ülke dışında neden kimse hak vermiyor da zayıf not alıyor Türkiye?





Bunu anlamak için siyaset bilimcisi olmaya gerek yok, Recep Tamam Erdoğan gittikçe batağa batıyor ve hem Türkiye’de, hem de uluslararası platformda yargılanması ve büyük olasılıkla mahkum olması kaçınılmaz bir durum almış vaziyette. 7 Haziran seçimlerinden itibaren Erdoğan her an iktidardan düşebilir. Erdoğan gibi bir megaloman birisi durup dururken kendisine bütün iktidarı boyunca küfredenleri yanına aldıysa, siyaset bilimciler bunu oturup masaya yatırmak zorundalar. Ergenekon Erdoğan’dan nefret ediyor ama yanında, Tuğrul Türkeş, Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu ve benzerleri, demediklerini bırakmadılar ama yanındalar. Yanında olmaları Erdoğan’ın onlara hükmetmesi anlamında anlaşılmasın, onlar Erdoğan’a hükmediyor, bütün karizma yerle bir olmuş durumda, çünkü onlar çekildiğinde dımdızlak ortada kalacak ve bunun aczi içinde.





Erdoğan’ın şanssızlığı İstanbul belediye başkanlığından parti başkanlığına geçişte sabıkalı olarak gelmiş olması, 7-8 fezlekeyle geldi Erdoğan AKP başkanlığı ve başbakanlığa. Bunların içinde evrakta sahtekarlıktan kalpazanlığa kadar var ve bugünkü servetinin oğlu Burak’ın sünnet düğünüyle geçiştirilemeyeceğini artık sadece biz değil, bütün dünya biliyor.





ABD’nin son tavırlarına dikkat edin, gözden kaçan bir istem var orada, Erdoğan’ın mal varlığıyla ilgili bir tümce geçti ve kimse konuşmuyor.





ABD’li senatör Lindsey Graham ve Christopher Van Hollen Türkiye’ye karşı bir yaptırım tasarısı hazırladı. Bunların içinde Türk yetkililere vize kısıtlaması var, TSK’yla silah ticaretini askıya alma, Türkiye’ye uçak ve uçak parçasının satımının durdurulması, deniz ve hava kuvvetlerine parça satımının durdurulması, otomotiv sanayinin parça satımının durdurulması, Türkiye tarafından kullanılan silahların paylaşımının ve satışının durdurulması, Türkiye’ye cephane satışının durdurulması ama hepsinden önemlisi Erdoğan’ın mal varlığının tespit edilmesi de var. İlginç bişey daha var, Recep Tamam Erdoğan, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu ve Berat Albayrak bu listeye isim isim girmiş durumdalar.





Bu tasarı 2 partinin ortak önergesi olarak senatodan geçer mi derseniz, orada CHP olmadığından büyük bir olasılıkla geçer. Bu tasarıda bitek benim aylardır söylediğim bir madde yok, o da NATO’nun yada ABD’nin kimi silahları kilitlemesi, bu da yapılır mı, sivil ölümleri biraz daha çoğalırsa yapılabilinir ve bu her şeyin de sonu olur.





Trump bu tasarı geçtiğinde veto edebilir ama büyük çoğunlukla geçerse veto şansı zor. İkincisi de kendisi hakkında da azil kılıcı tepede durduğundan veto şansı biraz zor. Hep söylediğim bişey var, Trump Erdoğan’ın tamı tamına İngilizce bileni ve başında belası çok.





Erdoğan’ın mal varlığının ABD tarafından tespit edilme isteği ne anlama geliyor, bence Erdoğan bunu düşünmek bile istemiyordur. Bu savaş niye çıkartıldı derseniz Kürt düşmanı Ergenekon ve Bahçeli ekibiyle Erdoğan’ın gerekçelerinin aynı olmadığını söyleyebilirim, 2 taraf da şimdilik birbirini kullanıyor ama G 3’lerde bile ABD’ye bağlıysanız işiniz zor demektir.





Evet, Erdoğan bu savaşı “Savaş kazanmış komutan” olup ölene dek yargılanmadan Türkiye’nin başında kalabilmek adına çıkardı ama işi çok zor, seven hiç öğretmeni yok.



