Samanyolu Haber /Teknoloji / Adım adım karartmaya doğru... /03 Aralık 2020 12:35

Adım adım karartmaya doğru...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile 29 Temmuz 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilen kanun ile sosyal medya adım adım karartılacak. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a Türkiye'de temsilci bulundurmadıkları için ikinci kez ceza verildi. 30'ar milyon TL'lik cezalar şirketlere bildirildi. Sırada reklam yasağı ve bank genişliğinin daraltılması var.

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Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci ihtar olarak 30’ar milyon TL ceza kesildi.

Bugüne kadar yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci beyanında bulundu. Yeni cezalar şirketlere tebliğ edilmeye başlandı.

Sosyal medya platformları belirtilen sürede beyanda bulunmadıkları için geçen ay 10 milyon TL cezaya maruz kalmıştı. Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

REKLAM YASAĞININ AKABİNDE BANT GENİŞLİĞİ DARALTILACAK

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90’a kadar artabilecek.

Şirketler cezanın akabinde 1 ay içinde temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin, kontrol altına alamadığı Twitter, Facebook ve YouTube gibi platformları sosyal medya düzenlemesi ile fiilen kapatmayı hedeflediği belirtiliyor. 

Kanun değişikliği için AKP'ye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) destek vermişti.  
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