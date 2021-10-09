Akın İpek: Melih Gökçek’i cemaatin yöneticisi olarak tanıdım, çekirge gibi 180 derece döndü

Osman Gökçek’in Londra’da eşi Nevin İpek ve kızına ağır hakaretler ettiği görüntüleri yayınlamasının ardından iş insanı Akın İpek, suskunluğunu bozarak 7 yıl sonra Moonstar TV’ye konuştu.





Akın İpek, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 2015 yılına kadar Gülen Hareketi’nin Ankara’daki yöneticilerinden olduğunu söyledi. İpek, ” Hizmet Hareketi’nin en başından istifade ederken, rüzgarın dönmesiyle 180 derece döndü. Bir çekirge gibi dairenin soluna atladı” dedi.













Akın İpek’in açıklamaları şöyle: “Hizmet Hareketinden AK Parti’den CHP’den MHP’den tanıdığım insanlar var. 2015 yılı başına kadar Hizmet Hareketi’nden kaç kişiyi tanırız derseniz, kimler yöneticidir 5 kişiyi say derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım. Hizmet Hareketinin Ankara’daki yöneticisi olarak sayarım. Ben kendisini öyle tanıdım. Eşinin üzerine okul kurdu, beni oraya davet etti. Görüştük. Ben bugüne kadar kendisinden bir şey istemiş değilim. Ankara’nın Belediye Başkanı… İnsanlar gerçek yüzlerini bir olay neticesinde ortaya çıkartıyorlar.





180 DERECE DÖNDÜ, ÇEKİRGE GİBİ BAŞKA YERE ATLADI

Melih Gökçek, Hizmet Hareketi’nin en başından istifade ederken, rüzgarın dönmesiyle 180 derece döndü. Bir çekirge gibi dairenin soluna atladı. oradan da bir dairenin çapı kadar başka bir yere atladı. Yıllardır tanıdığı insanlara ben kendimden bahsetmiyorum. Cemaat düşmanı olduğunu göstermek için eziyet ediyor. ”