Samanyolu Haber /Politika / AKP, derin devletin hükûmetidir! /04 Temmuz 2020 21:55

AKP, derin devletin hükûmetidir!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiği kanun tekliflerinin derin devletin istediği kanunlar olduğuna işaret etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) derin devletin emrine girdiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda çoklu baroyu öngören teklifin ilk 9 maddesi kabul edildi. 

CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU: DERİN DEVLETİN HÜKÛMETİSİNİZ

Komisyonda söz alan Tanrıkule, AKP milletvekillerine hitaben, “Derin devlet iktidarının hükûmetisiniz.” dedi.

"Koronavirüs salgınında bu çalışmayı yapmak, sağlığımız için tehlike arz ediyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar her zaman hedef oldu." diyen Tanrıkulu, "Sadece bugünlerde gündeme getirdiğiniz yasalara bakarsanız siyasal tercihleriniz ortaya çıkıyor. Bekçiler, güvenlik, barolar ve son belki görüşeceğimiz sosyal medya..." ifadelerini kullandı. 

"KENDİ GİDİŞİNİZİ HIZLANDIRIYORSUNUZ"

Tanrıkulu şöyle devam etti: "Ayakta kalma şansımız kalmadı. Diyarbakır Barosu’nda sekreterdim. O zamanı da biliyorum bu zamanı da. Derin devlet iktidarının hükûmetisiniz. Kendinize gelin, hükûmet olun. Geçmişte yapılan uygulamaların aynısı hatta daha beterini yapıyorsunuz. Kendinize yazık ediyorsunuz ve kendi gidişinizi hızlandırıyorsunuz." 
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