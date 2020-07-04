Samanyolu Haber /Ekonomi / İki marka daha konkordato ilan etti /04 Temmuz 2020 21:47

İki marka daha konkordato ilan etti

Theorie mağazalarının sahibi Mustafa Onbaşıgil'in konkordato için mahkemeye müracaat ettiği belirtildi. "Komşu Fırın" markası da konkordato ilan etti.

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İşadamı Mustafa Onbaşıgil, sahibi olduğu Theorie mağazaları için konkordato istediği, mahkemenin de Onbaşıgil'in iki şirketi için tedbir kararı verdiği öğrenildi. 

Mahkeme Theorie hakkında alacaklıların haciz işlemlerine karşı üç ay mühlet verdi.

Komşu Fırın markası ile fırıncılık sektörüne yeni bir boyut kazandıran işadamı Hasip Gençer, Doruk Unlu Mamüller San. ve Per. Hizm. AŞ için konkordato talep etti.
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Mahkeme 26 Haziran'dan itibaren şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Komşu Fırın'ın 40'a yakın şubesi var.

PROF. DR. OSMAN ALTUĞ'A GÖRE KONKORDATO NEDİR?

Prof. Dr Osman Altuğ, "Konkordata nedir?" sorusunu cevap verdi.

Altuğ, "Konkordatonun yabancı bir kelime olduğuna bakmayın. Konkordato en basit anlatımıyla bir sözleşmedir. Bu sözleşmede borçlu der ki 'Ben borçlarımı ödeyemiyorum ey alacaklılar gelin sizinle bir sözleşme yapalım' Sonra alacaklılar bir araya gelerek borçluya diyor ki biz senin konkordato teklifini şu şu şartlarla kabul ediyoruz demesir." dedi.

Altuğ, "Özet olarak iflası örtmenin yoluna konkordato demişler." ifadelerini kullandı.
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