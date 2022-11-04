Samanyolu Haber /Gündem / AKP yaptırdığı gizli ankette Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı: İşte sonuç! /04 Kasım 2022 17:36

AKP yaptırdığı gizli ankette Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı: İşte sonuç!

AKP'nin yaptırdığı iddia edilen gizli anketten dikkat çeken bir sonuç çıktı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıyaslanması ise dikkat çeken başka bir nokta oldu.

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Gazete Pencere’den Nuray Babacan bugünkü köşesinde, AKP için yapılan ve henüz partinin üst yönetimleriyle paylaşılmadığını ileri sürdüğü bir anketin sonuçlarına yer verdi. Babacan’ın ankete ilişkin aktarımları şöyle:

Araştırma katılanların sadece yüzde 28’i, ekonomi yönetimini başarılı buluyor. Hükümetin başarılı bulunduğu iki alan ise terörle mücadele ve dış politika. Bu alanlardaki beğeni oranı yüzde 50’ye çıkıyor.

Araştırmada katılımcılara kendisini ideolojik olarak nasıl tanımladığı soruldu.

“Atatürkçüyüm” diyenler yüzde 30 ile ilk sırada. Kendini milliyetçi olarak tanımlayanlar yüzde 20 ile ikinci sırada, “muhafazakâr” olarak tanımlayanlar ise yüzde 15 ile üçüncü sırada yer alıyor. Diğer ideolojik tanımlar ilk üçe girmiyor.

Ülkenin öncelikli sorunlarındaki ilk üç değişmiyor. Enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik toplamda yüzde 85 ile ülkenin en önemli üç sorununu oluşturuyor. Ardından adalet sistemi ve eğitim sistemi geliyor.

Yüzde 44 ile “asla oy verilmeyecek” parti sıralamasında AKP ilk sıraya yerleşiyor. HDP ikini sırada yer alıyor.

Kürtlerin yüzde 63’ü HDP’ye oy veriyor. AKP’ye oy veren Kürt seçmenin oranında düşüş var; yüzde 22’de kalıyor. Burada 10 puanlık bir gerilemeden söz ediliyor. CHP’ye oy vereceğini söyleyen seçmen yüzde 10’u geçmiş. Bu oranın eskiden yüzde 3-5 olarak değiştiği belirtiliyor.

AKP’ye oy verenlerin oranı yüzde 8 civarında. Daha önce bu yüzde 7 olduğu anımsatılıyor. Alevilerin büyük çoğunluğu hâlâ CHP’de. Yüzde 3-4 ise HDP’yi tercih ediyor.

Araştırmaya göre, kadın seçmen sayısında azalma olsa da AKP hâlâ ilk sırada. Kadın seçmenin en fazla olduğu ikinci parti CHP görünüyor. İYİ Parti’nin kadın-erkek seçmeni neredeyse dengede. Erkek seçmen ağırlığının fazla olduğu iki parti, MHP ve HDP olarak göze çarpıyor.

Genç seçmen AKP’ye hâlâ mesafeli. CHP gençleri bir miktar yanına çekmiş ama yeterli değil. Seçmeninde gençlerin fazla olduğu parti HDP. Bu arada, seçmenin yüzde 17’si kendini Kürt olarak tanımlarken, Alevi seçmen oranı yüzde 5 çıkıyor.

Araştırma, AKP’nin oylarında artış gösteriyor. Millet İttifakının oylarında belirgin bir durağanlık var. HDP’de artış gözlenirken, küçük partiler yerinde sayıyor.

AKP'nin anketinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bölümde ise Tayyip Erdoğan yüzde 35 ile ilk sırada yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu onu 5 puan geride izliyor. Sadece iki lider kıyaslamasıyla yapılan araştırmada, diğer aday adaylarının kıyaslamalı olarak sorulmamış olması ise büyük bir eksiklik. Araştırmayı yapanlar da bunu kabul ediyor.

Kararsızlar hâlâ yüzde 20. Bu seçmenin büyük bölümünün hala AKP’li olduğu saptaması yapılıyor.
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