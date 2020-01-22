Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den erken seçim açıklaması /22 Ocak 2020 20:32

Akşener'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başkanlık sistemi üzerinden gidilirse, insanları üzen taraf olmayız. Kendimi Sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan'ın yerine koyuyorum 2023'e kadar süresi var o yüzden seçim öngörmüyorum" dedi.

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Ankara'da partisinin genel merkezinde, gazetecilerle bir araya gelen Akşener, başkanlık sistemini de değerlendirdi ve, "Bizi parlamenter sisteme Erdoğan götürecek" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa, herkes Sayın Erdoğan'dan biliyor. Tek adam rejiminin getirdiği durum. Kısa, öz, sivil yeni bir Anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum" diye konuşan Akşener, AKP ile ittifak sorularına ise, "Siz bu soruyla 'illet zillet' diyen küçük ortağı neden huzursuz ediyorsunuz" sorusuyla karşılık verdi.

Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Siyasette tek sesliliğin hakim olduğu, “patron bilir” anlayışına karşı duruyoruz. Bu yüzden en küçük kararı bile toplantı yaparak alıyoruz. İYİ Parti'nin mevcut üye sayımız 259 bin 410. Bunu Haziran'a kadar 300-350 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Çat kapı siyaseti izliyoruz. Tüm ilçeleri geziyoruz. Nutuk atmak yerine seçmeni dinliyoruz. 

Yeni kurulacak partiler seçmen açısından iyi. Yeni partiler seçenekleri arttırır, rekabeti arttırır. Demokrasiyi güçlendirir. Buna inanıyoruz. Ama şu da var: biz rakibiz. Ak Parti ile de, CHP ile de rakibiz. Bu nedenle ittifaklar konusunda şimdiden bir şey söylemek istemem.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa, herkes Sayın Erdoğan'dan biliyor. Tek adam rejiminin getirdiği durum. Kısa, öz, sivil yeni bir Anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum. Saray Erdoğan'ı kapattı, steril hale getirdi. Paralel evren yarattı. 31 Haziran ve ikinci İstanbul seçimini  AK Parti incelesin derken bunu kastediyorum. Sonuçta Erdoğan'ın sağduyusunun hakim olacağına inanıyorum."
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