Almanya, eski şansölye Schröder'in imtiyazlarına son verdi

Almanya Federal Meclis Bütçe Komisyonu, eski şansölye Gerhard Schröder'in emekli şansölyelikten doğan bazı imtiyazlarına son verdi.





Mevcut şansölye Olaf Scholz'ün partisi Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) seçilerek 1998-2005 döneminde şansölyelik yapan Schröder, 2015'teki genel seçimleri kaybettikten kısa bir süre sonra Rusya'nın devlet enerji şirketi Rosneft'in Denetleme Kurulu Başkanı olarak çalışmaya başlamış, Kuzey Hattı (Nord Stream) doğalgaz boru hattını inşa eden Nord Stream AG Hissedarlar Komitesi'nin de başkanlığı görevine getirilmişti.





Rusya'nın 24 Şubat 2022'de komşusu Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra söz konusu yöneticilik görevlerinden ayrılmayan Gerhard Schröder'in emekli şansölyelik ve milletvekilliğinden doğan emeklilik maaşı ve koruma polisi hakkı hariç bütün imtiyazlarına son verildi.





Der Spiegel'in aktardığına göre, eski şansölye Gerhard Shröder'in Almanya Federal Meclisi'nde bir ofisi ve beş çalışanı vardı. Çalışanların maaşı ve kendi seyahat giderleri için 2016'dan bu yana harcanan para yıllık 419 bin ile 557 bin Euro arasındaydı. Söz konusu imtiyazların kaldırılması ile Schröder ofis çalışanı, seyahat giderleri ve şoför hakkını kaybetti.





AP'den "yaptırım" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) da dün "halen Rusya'nın önde gelen firmalarının yönetim kurullarında bulunan Avrupalıların" da Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil edilmesi çağrısı yapan bir kararı onayladı.





AP, "AB yaptırımlarının hedef aldığı kişilerin, büyük Rus şirketlerinin yönetim kurullarında bulunanları ve Rus parası almaya devam eden siyasetçileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi" çağrısında bulundu.





Politico'nun aktardığına göre, karar metninde isimleri yazmıyor olsa da söz konusu karar Gerhard Schröder'i ve Rosneft'in Denetleme Kurulu üyesi olan Avusturya eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ı hedef alıyor.





Kneissl da Schröder gibi savaş başladıktan sonra istifa etmediği için eleştiriliyor. Söz konusu AP kararı, Avusturya eski Şansölye Yardımcısı Wolfgang Schüssel, Finlandiya eski Başbakanı Esko Aho ve Fransa eski Başbakanı François Fillon'un yaptığı gibi istifa etme çağrısı yapıyor.





Scholz de istifa çağrısı yapmıştı

Schröder, savaş başladıktan birkaç hafta sonra, 11 Mart'ta savaş ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitmiş, fakat ne Almanya ne de Ukrayna yönetimi böyle bir adım talep ettiğini söylemiş ne de Rusya ziyareti doğrulayan bir açıklama yapmıştı.





Gerhard Schröder'in kendi inisiyatifiyle aldığı yolculuk kararı ve yaptığı görüşme ise ülkesi Almanya'da eski şansölyenin partisi SPD'den ihraç edilmesi çağrılarının daha da gürleşmesine sebep olmuştu.





Şansölye Scholz de 2 Mayıs'ta daha önceki çağrısını yineleyerek Schröder'in çalıştığı Rusya şirketlerinden ayrılmasını istemişti.





Schröder'in Federal Meclis Ofisi'ndeki çalışanları ve ofis yöneticisi de Mart ayında Schröder'e yönelik eleştiri ve tartışmalar üzerine görevi fiilen bırakıp mecliste başka bölümlere geçmek üzere başvuru yapmıştı.