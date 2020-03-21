Almanya'da sokağa çıkma yasağı tartışılıyor

Almanya'da bazı eyalet ve şehirlerde sokağa çıkmaya sert kısıtlamalar geldi. Önlemleri en üst seviye çıkaran ise Bavyera eyaletti. Köln'de ise iki kişiden fazla bir arada olmak yasaklanacak.







Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı güneydeki Bavyera (Bayern) eyaleti önlemlerini en üst seviyeye çıkaran ilk eyalet oldu.





Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder 20 Mart gece yarısından itibaren eyalette sokağa çıkma kısıtlamalarının getirileceğini duyurdu.





MARKETE, DOKTORA GİTMEK SERBEST





Buna göre Bavyera'da yaşayanlar sadece zaruri durumlarda evden çıkabilecek. İşe, markete, doktora, eczaneye veya bakıma muhtaç yakınlarına veya hayat arkadaşına gitmek, açık havada tek başına spor yapmak serbest.





Bavyera’da ayrıca kafe ve restoranlar da sadece dışarıya servis yapabilecek, geri kalan hizmetlere ise son verilecek.





Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti de sokağa çıkmaya dair tedbirlerini sertleştirdi.





Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, mesafe çağrılarına rağmen vatandaşların nehir kenarlarında veya kamuya açık alanlarda, parklarda toplandığını tespit ettiklerini söyledi ve bu sebeple tedbir amaçlı toplumsal hayatı kısıtlayıcı tedbirlerin artırılacağını duyurdu.





Rheinland-Pfalz’da da kafe ve restoranlar sadece dışarıya servis yapabilecek, böylece evinde yemek yapamayanların sıcak yemek ihtiyacı karşılanabilecek. Eyalette ayrıca beş kişiden itibaren grup olarak toplanmak da yasaklandı.





HESSEN'DE 5 KİŞİDEN FAZLA KİŞİNİN DIŞARIDA BİR ARAYA GELMESİ YASAK





Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann da kamuya açık park ve bahçelerle ile oyun alanlarında toplanmanın, üç kişinden itibaren bir araya gelmenin yasaklandığı duyurdu. Kretschmann, kafe ve restoranların da kapatılacağını söyledi.





Hessen eyaleti de 21 Mart Cumartesi gününden itibaren sadece beş kişiye kadar grupların dışarda bir araya gelmesinin mümkün olacağını açıkladı.





Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, muhtemel bir sokağa çıkma yasağı konusunun 22 Mart Pazar günü Federal Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantıda ele alınacağını ve sokağa çıkma yasağının son çare olarak düşünülebileceğini söyledi.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON ÇARE





Şimdiye kadar en çok Koronavirüs vak'asının görüldüğü, Hollanda ve Belçika ile sınırı olan Kuzey Ren-Vestfalya’nın Başbakanı Armin Laschet de mevcut durumda bile çok sayıda temel hak ve özgürlük ile inanç özgürlüğünün kısıtlandığına dikkat çekti.





Sokağa çıkma yasağının son çare olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.





Brandenburg Eyyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Almanya’da şimdiye kadar alınan önlemlerin yeterli olduğu görüşünde. Woidke, halihazırda uygulanan mevcut tedbirlerin etkisini gösterdiğini söyledi.





Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (Die Linke) ve Yeşiller’in (Die Grünen) hükümet ettiği Berlin’de ise sokağa çıkmaya dair Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı’nın getirdiği önerinin reddedildiği bildiriliyor.





Hamburg eyaleti de aileler hariç kamuya açık alanlarda altıdan fazla kişinin toplanmasının yasaklandığı duyurdu. Ayrıca Hamburg'da da restoran ve diğer gastromi işletmelerinin kapanacağı açıklandı.





LEVERKUSEN'DE TEK KİŞİ OLARAK DIŞARI ÇIKILABİLİYOR





Eyaletlerindeki uygulamadan bağımsız kimi belediyeler de önlemleri kendi sınırları dahilinde sertleştiriyor.





Leverkusen şehrinde artık sadece tek kişi olarak dışarı çıkılmasına izin verirken Köln'de ise sokaklarda ikiden fazla kişinin bir arada olmasının yasaklanacağı ve ihlal edenlere müdahale edileceği bildirildi.





Dortmund Belediyesi de dörtten fazla kişinin toplanmasının yasaklandığını açıkladı. Sadece aynı aileden veya aynı evde yaşayanların uygulama dışı kalacağı duyuruldu.





Öncesinde de Freiburg şehri gruplar halinde kamuya açık alanlarda toplanmanın 21 Mart Cumartesi gününden itibaren yasaklandığını açıkladı. Şehirde aynı aileye mensup kişiler kapsam dışı.





NİHAİ KARARI BAŞBAKAN MERKEL VERECEK





Almanya’da son günlerde havaların ısınması sebebiyle pek çok kişi nehir kıyılarına, park ve bahçelere gezmeye gidiyor. Kimi göllerin kenarında veya piknik yerlerinde partiler yapıldığının tespiti tepkilere sebep oldu.





Almanya’da ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ise Pazar günü Başbakan Angela Merkel’in eyalet hükümetleri temsilcileriyle yapacağı toplantı sonrası netleşecek.