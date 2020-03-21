Samanyolu Haber /Spor / Almanya'da sokağa çıkma yasağı tartışılıyor /21 Mart 2020 16:54

Almanya'da sokağa çıkma yasağı tartışılıyor

"Koronavirüs ile en iyi mücadele eden ülke" olarak gösterilen Almanya tedbirleri sıkılaştırıyor. Hafta sonu sokağa çıkanların fazla olması halinde ülkede sokağa çıkma yasağı da gündemde olacak.

SHABER3.COM

Almanya'da bazı eyalet ve şehirlerde sokağa çıkmaya sert kısıtlamalar geldi. Önlemleri en üst seviye çıkaran ise Bavyera eyaletti. Köln'de ise iki kişiden fazla bir arada olmak yasaklanacak.

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı güneydeki Bavyera (Bayern) eyaleti önlemlerini en üst seviyeye çıkaran ilk eyalet oldu. 

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder 20 Mart gece yarısından itibaren eyalette sokağa çıkma kısıtlamalarının getirileceğini duyurdu.

MARKETE, DOKTORA GİTMEK SERBEST

Buna göre Bavyera'da yaşayanlar sadece zaruri durumlarda evden çıkabilecek. İşe, markete, doktora, eczaneye veya bakıma muhtaç yakınlarına veya hayat arkadaşına gitmek, açık havada tek başına spor yapmak serbest. 

Bavyera’da ayrıca kafe ve restoranlar da sadece dışarıya servis yapabilecek, geri kalan hizmetlere ise son verilecek.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti de sokağa çıkmaya dair tedbirlerini sertleştirdi. 

Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, mesafe çağrılarına rağmen vatandaşların nehir kenarlarında veya kamuya açık alanlarda, parklarda toplandığını tespit ettiklerini söyledi ve bu sebeple tedbir amaçlı toplumsal hayatı kısıtlayıcı tedbirlerin artırılacağını duyurdu.

Rheinland-Pfalz’da da kafe ve restoranlar sadece dışarıya servis yapabilecek, böylece evinde yemek yapamayanların sıcak yemek ihtiyacı karşılanabilecek. Eyalette ayrıca beş kişiden itibaren grup olarak toplanmak da yasaklandı.

HESSEN'DE 5 KİŞİDEN FAZLA KİŞİNİN DIŞARIDA BİR ARAYA GELMESİ YASAK

Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann da kamuya açık park ve bahçelerle ile oyun alanlarında toplanmanın, üç kişinden itibaren bir araya gelmenin yasaklandığı duyurdu. Kretschmann, kafe ve restoranların da kapatılacağını söyledi.

Hessen eyaleti de 21 Mart Cumartesi gününden itibaren sadece beş kişiye kadar grupların dışarda bir araya gelmesinin mümkün olacağını açıkladı. 

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, muhtemel bir sokağa çıkma yasağı konusunun 22 Mart Pazar günü Federal Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantıda ele alınacağını ve sokağa çıkma yasağının son çare olarak düşünülebileceğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON ÇARE

Şimdiye kadar en çok Koronavirüs vak'asının görüldüğü, Hollanda ve Belçika ile sınırı olan Kuzey Ren-Vestfalya’nın Başbakanı Armin Laschet de mevcut durumda bile çok sayıda temel hak ve özgürlük ile inanç özgürlüğünün kısıtlandığına dikkat çekti. 

Sokağa çıkma yasağının son çare olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Brandenburg Eyyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Almanya’da şimdiye kadar alınan önlemlerin yeterli olduğu görüşünde. Woidke, halihazırda uygulanan mevcut tedbirlerin etkisini gösterdiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti (Die Linke) ve Yeşiller’in (Die Grünen) hükümet ettiği Berlin’de ise sokağa çıkmaya dair Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı’nın getirdiği önerinin reddedildiği bildiriliyor.

Hamburg eyaleti de aileler hariç kamuya açık alanlarda altıdan fazla kişinin toplanmasının yasaklandığı duyurdu. Ayrıca Hamburg'da da restoran ve diğer gastromi işletmelerinin kapanacağı açıklandı.

LEVERKUSEN'DE TEK KİŞİ OLARAK DIŞARI ÇIKILABİLİYOR

Eyaletlerindeki uygulamadan bağımsız kimi belediyeler de önlemleri kendi sınırları dahilinde sertleştiriyor. 

Leverkusen şehrinde artık sadece tek kişi olarak dışarı çıkılmasına izin verirken Köln'de ise sokaklarda ikiden fazla kişinin bir arada olmasının yasaklanacağı ve ihlal edenlere müdahale edileceği bildirildi.

Dortmund Belediyesi de dörtten fazla kişinin toplanmasının yasaklandığını açıkladı. Sadece aynı aileden veya aynı evde yaşayanların uygulama dışı kalacağı duyuruldu. 

Öncesinde de Freiburg şehri gruplar halinde kamuya açık alanlarda toplanmanın 21 Mart Cumartesi gününden itibaren yasaklandığını açıkladı. Şehirde aynı aileye mensup kişiler kapsam dışı.

NİHAİ KARARI BAŞBAKAN MERKEL VERECEK

Almanya’da son günlerde havaların ısınması sebebiyle pek çok kişi nehir kıyılarına, park ve bahçelere gezmeye gidiyor. Kimi göllerin kenarında veya piknik yerlerinde partiler yapıldığının tespiti tepkilere sebep oldu.

Almanya’da ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ise Pazar günü Başbakan Angela Merkel’in eyalet hükümetleri temsilcileriyle yapacağı toplantı sonrası netleşecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da sokağa çıkma yasağı tartışılıyor Sonraki Haber >>

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:38:34