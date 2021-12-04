Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den koalisyon protokolüne yeşil ışık

Başkent Berlin'de Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'nde ve çevrim içi düzenlenen SPD Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 24 Kasım'da Yeşiller ve FPD ile üzerinde anlaşma sağlandığı açıklanan koalisyon protokolü görüşüldü.



Genel Kurul'da yapılan oylamada delegelerin yüzde 98.8'i koalisyon protokolüne onay verdi.

Böylelikle SPD, partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı 'trafik lambası koalisyonu' olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonu kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Müstakbel başbakan Olaf Scholz koalisyon sözleşmesini savundu





SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz, burada yaptığı konuşmada, 'trafik lambası koalisyonunun' birlikte dostça çalışarak 4 yıl sonra yeniden seçilmek istediğini söyledi.

Scholz, koalisyon protokolünde çalışanlar için asgari saat ücretin 12 euro'ya çıkarılması gibi SPD'nin birçok vaadinin yer aldığına işaret etti.

Hükümetlerin var olan sorunları çözmesi gerektiğini ifade eden Scholz, "Ancak hükümetler yeni şeyleri başlatmak için de var" dedi.

Scholz, kurulacak hükümeti 'ilerici' olarak nitelendirerek "3 partiden oluşan bu hükümet ile Almanya için daha fazla ilerleme sağlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



