Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'dan kritik S-400 hamlesi /30 Haziran 2020 11:35

Amerika'dan kritik S-400 hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu'nda Türkiye ile ABD arasında krize sebep olana Rus hava savunma sistemi S-400'e dair ilginç bir kanun teklifi verildi.

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SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan kanun tasarısına, ABD'nin Türkiye'den Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına imkân tanıyacak bir madde eklenmesi talep edildi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından ve savunma sitelerinden paylaşılan görüntülere göre tasarıya ek yapılması Cumhuriyetçi Senatör John Thune tarafından teklif edildi.
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Eklenmesi teklif edilen maddeye göre, Türkiye, NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse teslim edilmiş olan S-400 sistemini ABD satın alabilecek.

Eklenen yasa tasarısında şu ifadelere yer verildi:

"a) YETKİ – Bölüm b'ye tabi olarak, S-400 Füze Savunma Sistemi'nin satın alınması için gerekli olabilecek meblağların ABD Ordusu'na tahsis edilmesine izin verilir.

b) SERTİFİKA GEREKSİNİMİ – a bendindeki bir S-400 Hava Savunma Sistemi satın alma yetkisi; Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından Savunma Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na, ABD tarafından uyumsuz olarak kabul edilen askeri cihazların satın alım veya başka şekilde kullanılmayacağına dair verilecek bir sertifikaya tabidir."

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