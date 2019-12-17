Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu kurumlarına girişte "fişleme" diye bilinen Milli İstihbarat Teşkilatı soruşturmasını iptal etmişti. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) "fişleme" yapmakta ısrarlı.





AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu yeni torba kanun teklifi ile birlikte güvenlik soruşturmasına kılıf bulunacak.





Düzenlemeye göre soruşturmaları MİT yapacak, veriler iki yıl sonra silinecek.





AKP YİNE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ERTAFINDAN DOLANACAK





Anayasa Mahkemesi’nin “özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı” gerekçesiyle iptal ettiği güvenlik soruşturmasının yeniden düzenlenmesini içeren 18 maddelik yeni torba kanun teklifi AKP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu.





Teklifte yer alan güvenlik soruşturması düzenlemesine göre,





AKP'nin iddiasına göre kanun sayesinde güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı gibi başlıklar belirlenmiş olacak.





İNSANLAR HAKKINDAKİ FİŞLEMELERİ MİT YAPACAK





Güvenlik soruşturmalarını MİT, Emniyet ve mahalli mülki idari amirlikler yapacak. Soruşturmayı yönetecek olan birimler veri güvenliğine dair mevzuata göre tedbirleri alacak.





Elde edilen veriler, yalnızca “amacına yönelik” olarak işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.





Torba kanun teklifi kabul edildiğinde AYM’nin “kişisel verilerin korunması noktasında mekanizma eksikliği” sebebiyle iptal ettiği güvenlik soruşturmaları “kişisel veri gizliliği” kılıfına uydurulmuş olacak.