Anket şirketlerinden 'DEVA yorumu'

Ali Babacan'ın liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kuruluş için ilk resmi adımı atarken, partinin kurucular listesi ve vizyonu, medyanın olduğu kadar kamuoyu araştırma şirketlerinin de yakın takibinde.





Partinin ismi, tüzüğü ve programı ise yarın (11 Mart Çarşamba) günü Ankara'da gerçekleştirilecek bir toplantıda duyurulacak. 90 kişilik kurucular listesi, partinin vizyonuna dair önemli ip uçları verirken, siyasi analist İbrahim Uslu, listedeki genç ve kadın oranının yüksekliğine dikkat çekti.





MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, partiye haziran ayında yeni milletvekili katılımları olabileceğini savundu.





GENAR Araştırma'dan İhsan Aktaş'a göreyse, listedeki isimler, 'AKP'de yer bulamayan siyasetçiler.'





Gazete Duvar'ın haberine göre, partide AKP'den transferlerin sınırlı kalması dikkat çekti. Kimi yorumlara göreyse, Kürtler yeni partiye hayli ilgili.





Uslu listeyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:





"Zannedildiği kadar eski siyasetçi yok içlerinde. Birden fazla olacağı bekleniyordu ama bir tane hali hazırda milletvekili olan isim var. AK Parti’de siyaset yapan insanlar var ama onlar azınlıktalar, parti çok fazla AK Parti’ye dayanmıyor. Çok fazla Ali Babacan’ın çevresine de dayanmıyor. Onun bürokrasiden gelen arkadaşlarının ağırlıklı olacağı düşünülüyordu. Siyasi parti olmaya çalışmış ve eskiden beri bir arada siyasi faaliyet yürütmüş insanlara değil yeni insanlara olabildiğince alan açmaya gayret edilmiş. Kürt, Güneydoğu meselesi konusunda da belli ki özel bir önceliği var. Kurucular arasında çok sayıda Güneydoğu’dan isim var. Fazıl Hüsnü Erdem, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Faruk Ünsal gibi isimler. Bu isimler Kürt meselesi konusunda herkesin saygı duyduğu insanlar. Dolayısıyla Kürt meselesi konusunda duyarlılık var ve oraya odaklanılmış."





Kulat ise, AKP'nin eski ağır toplarının listede yer aldığını kaydetti ve ekledi:





"Kurucular kurulundaki bazı isimler Babacan’ın ekibi olarak biliniyordu. Biz o isimlerle zaman zaman davetleri üzerine görüşmüştük. Bir süre sonra aktif milletvekillerinin katılımları olacak. Özellikle yaz ortasına doğru iki yılını dolduran milletvekillerinin katılımının olacağı konuşuluyor. Kurucular arasında özellikle AK Parti’nin ağır topları, Bakanlık yapmış başarılı isimler var. Kimsenin dikkatini örneğin Hasan Karal çekmiyor. Karal, Tayyip Bey’in en önemli isimlerinden birisiydi. Rize’nin eski il başkanı ve belediye başkanı. Tayyip Bey’in AK Parti’yi kurmasından sonraki çekirdek kadrosunda yer alan isimleri gördüm. Bayanlara ve gençlere önem verilmiş."





Aktaş'a göre ise, DEVA'nın "memleketi sarsma imkanı bulunmuyor.' Aktaş şu görüşleri savundu:





"AK Parti’de önceden görev yapmış kişilerin dikkat çekmesine gerek yok çünkü benzerlerinden AK Parti’de yüzlerce var. Örneğin Ramiz Ongun ismi dikkat çekici. Milliyetçi Hareket Partisi’nde belli bir yer edinmiş kamuoyunda karşılığı olan bir isim. 80’li ve 90’lı yıllarda çok karizmatik isimler olurdu, onların siyasette bir pozisyon almaları ve yer değiştirmeleri çok kıymetliydi. Örneğin 80’li yıllarda Beşir Hamitoğulları’nın Refah Partisi’nden yana tavır takınması önemliydi. Bugün kim bir partide yer alsa konuşulur? Muhtar Kent, İlber Ortaylı olsa konuşulur. Karizmatik olup da Türkiye siyasetinden şu insanlar bizimle dediklerinde çok da karşılık oluşturmuyor."