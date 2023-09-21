Asbest nedir? Günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor?

Yasaklar kağıt üzerinde





Yönetmelikler ne söylüyor?





İnternet ve nalburlardan alınabiliyor





İkinci el ilanlar da var

Öte yandan internet üzerinden ikinci el asbestli malzeme satışı da mevcut. Google'dan yapılan tek bir arama ile bu ilanlara ulaşılabiliyor. İkinci el ilanlar arasında asbestli çimentodan üretilen ve Türkiye'de ekonomik durumu zayıf olan kesimlerin yaşadığı yerleşim yerlerinde yoğun olarak rastlanan çatı izolasyon malzemesi eternit bile bulunuyor.

"Kazakistan ve Rusya'dan ithal ediliyor"





Yerli üretim de mevcut





İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin verileri ise, Türkiye'de asbest içerikli ürünlerin sadece satışının değil üretiminin de devam ettiğini, hatta bu ürünlerin ihraç edildiğini gösteriyor.

Pudra ve toprak kaplarda var





"Hemen aşınan ürünlerden korkulmalı"

Talkın kimyasının asbest ile neredeyse bire bir aynı olduğunu, bu nedenle analiz yaparken de asbest ile talkı ayırmanın çok zor olduğunu anlatan Yıldız, "Talk ve asbest yatakları da yan yana. Bu nedenle talk dediğimiz zaman işin şekli değişiyor. Boyalar artık işin içine giriyor, çünkü boyalara talk katıyoruz. Talk bazlı plastikler işin içine giriyor. Malzeme içerisinde kuvvetli bağlı olduğu sürece son kullanıcının plastik, boya gibi ürünlerden korkmasına gerek yok. Ancak o sektörde çalışanlar için tehlike" diye devam ediyor.

Sağlık riskleri neler?





"Yasak uygulansaydı sorun 2040'larda azalacaktı"



