Avrupa ülkeleri, Brezilya'daki Kongre baskınına tepki gösterdi

Avrupa ülkelerinin liderleri, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye baskın düzenlemesine tepki göstererek Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.





Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yanında olduğunu bildirdi.





Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brezilya'daki hükümet binalarına yapılan saldırının görüntülerini dehşetle izledim. Demokratik hukuk devletinin kalbini oluşturan kurumlara yönelik kabul edilemez bir şiddet bu. Demokratik olarak seçilmiş bir lider olan Başkan Lula'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.





İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Brezilya'da olanlar bizi kayıtsız bırakamaz. Resmi kurumlara baskın görüntüleri kabul edilemez ve herhangi bir demokratik muhalefet ile bağdaşmaz. Acilen normale dönüşe ihtiyaç var ve Brezilya kurumlarıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.





İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Twitter hesabından, Brezilya'daki Bolsonaro destekçileri tarafından yapılan baskına ilişkin açıklamasında, "Barışçıl güç devrine ve Brezilya halkının demokratik iradesine zarar verecek herhangi bir girişimi kınadığını" belirtti.





Sunak, Lula da Silva ve hükümetine "tam destek" verdiklerini ve gelecek yıllarda iki ülke arasında "yakın bağların" kurulmasını arzuladıklarını bildirdi.





Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brezilya’da demokratik kurumlara yapılan saldırıların demokrasiye yönelik hoş görülmeyecek saldırılar olduğunu ifade etti.





Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Brezilya'dan kendilerine kötü görüntülerin ulaştığını kaydederek "Demokratik kurumlara yapılan şiddet içeren saldırılar, demokrasiye yönelik hoş görülmeyecek saldırılardır." ifadesini kullandı.





Scholz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ve Brezilya halkının yanında olduklarını vurguladı.





Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Brezilya'da yaşananların demokrasiye korkakça ve şiddet içeren bir saldırı olduğunu belirterek Brezilya halkı, onların demokratik kurumları ve Brezilya Devlet Başkanı Lula ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.





Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'da yasama, yürütme ve yargı kurumlarına yapılan "şoke edici" saldırıları "en güçlü şekilde" kınadıklarını belirtti.





Demokratik kurumları hedef alan bu tarz saldırıları "kabul edilemez" olarak niteleyen Schallenberg, faillerden hesap sorulması gerektiğini kaydetti.





Norveç

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye baskın düzenlemesini kınadı.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Norveç, Brezilya'nın demokratik kurumlarına karşı yapılan şiddet eylemini kınıyor. Bu saldırılar kabul edilemez. Brezilya halkı seçimini yapmıştır ve Brezilya halkının kararlarına saygı duyulmalıdır." ifadelerine yer verildi.





Paylaşımda, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın demokratik bir şekilde seçildiği vurgulanarak Norveç'in Lula'ya desteği ifade edildi.





Polonya

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Brezilya'da Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye yapılan baskını kınadı.





Twitter'daki paylaşımında, halkın refahı için demokrasinin en iyi yol olduğunu vurgulayan Duda, seçimler ve demokratik kurumların kutsal olduğunu ifade etti.





Duda, Lula'nın, seçim zaferinin ardından Polonya dahil tüm demokratik dünyanın desteğini aldığını belirtti.





İsviçre

İsviçre'nin Brasilia Büyükelçiliği de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Brezilya'daki şiddet eylemlerini büyük bir kaygıyla takip ettiklerini belirterek Brezilya kurum ve demokrasisine desteklerini ifade etti.





Brezilya'da dün ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.





Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye zorla girmesine engel olamamıştı.





Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, güvenlik güçlerince binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.





Diğer yandan, söz konusu binalara zorla giren destekçilerini eleştiren Bolsonaro, Twitter hesabından olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hukuk çerçevesinde barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Ancak bugün olduğu gibi, 2013 ve 2017'de solun uyguladığı vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır." ifadelerini kullanmıştı. Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçlamalarda" bulunduğunu savunmuştu.