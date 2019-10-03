“Bakanlara ‘yapın dedik’ yaptılar! Devletin bir vakfın kasasına para aktarması imkânsız”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali hakkında açıklamalarda bulundu. CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın konuğu olan Bilal Erdoğan, düzenledikleri festival için “Ne olur beni sevmiyorsanız bana rağmen bile gelin” çağrısında bulundu.





Ahmet Hakan, Bilal Erdoğan’a başkanlığını yaptığı Okçular Vakfı’na devlet kurumlarından aktarılan yardımlara ilişkin iddialar sordu. Okçular Vakfı’nın bulunduğu yerin daha önce yıkık virane bir yer olduğundan bahseden Bilal Erdoğan, “Devlet burayı, buraya sahip çıkacak birilerine havale etmek durumunda. Buraya inanan, tarihine, misyonuna inanan birilerine veriyor burayı.” sözleriyle vakfı nasıl kurduklarını anlattı.









“ORTAK HİZMET PROTOKOLÜ DENEN MEVZUATTA KARŞILIĞI OLAN MESELE”

Devletin kaynak aktardığı yönündeki iddialara da değinen Erdoğan, “Kaynak aktarma değil bunlar, mesela ben diyorum ki turnuva düzenleyeceğim. Kulüpleri bu kadar özel bir mekâna getiriyoruz. Bütün bunlar yapılırken diyoruz ki ‘gelen sporcularımızın yeme-içme hizmetini sağlar mısınız?’. Bu tür hizmetler. Temizlik güvenlikle ilgili personel koydu belki kendi kurumunda. Para yok. Devletin herhangi bir vakfın kasasına para aktarması imkânsızdır. Ortak hizmet protokolü denen mevzuatta karşılığı olan mesele var. Kamu kurumu, kamuya yararlı kurumla ortak proje yapılabilir. Diyelim ki para harcanacak iş var, idare doğrudan kendisi yapar. Bunların hepsinin mevzuatı, kanunu var.” dedi.





AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Okçular Vakfı’na 850 trilyon lira aktarıldığı iddialarını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dile getirmiş ve “Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi’nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı” eleştirisinde bulunmuştu.









AKŞENER’İN İDDİALARI MALAZGİRT ANMALARIYLA İLGİLİYMİŞ

Akşener’in gündeme getirdiği iddiaya Bilal Erdoğan, “Meral Akşener’in bahsettiği mesele Malazgirt anmalarıyla ilgili bir mesele. Bir Okçular Vakfı olarak kalktık ve bu mesele önemli dedik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sahne kurulması ve konser verilmesi gerekiyor, siz bunu yapın dedik. Ulaştırma Bakanlığı, buranın yolunun halledilmesi gerekiyor, siz bunu yapın dedik. Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne burayı park alanı yapın, burası sizin işiniz, siz yapın dedik. Bu bahsedilen miktarlar bize aktarılıp bizim harcadığımız miktarlar değil. İlgili kurul ve kuruluşların Malazgirt etkinliklerinin yapılması için bizimle yaptığı protokol çerçevesinde kendi harcadıkları miktarlar. Oraya yapıyorlar. Şu güzel işler siyasetin sığ meselelerine kurban oluyor, buna çok üzülüyorum.” şeklinde konuştu.









“BAĞIŞ YAPAN İNSANLARIN NE DÜŞÜNEREK YAPTIĞINI BİLEMEM Kİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu olmasından dolayı bazı kesimler tarafından eleştirildiğine dikkat çeken Bilal Erdoğan, “Mesela bir dernekte şunu tartıştık. Filanca hesabımıza şu kadar para yatırmış. Bunu geri verelim mi. Çünkü filancanın şöyle şöyle beklentileri olabilir. Ben bana bağış yapan insanların ne düşünerek bağış yaptığını bilemem ki. 17-25 Aralık’ta 1 tane zimmet ithamı yok. Herhalde o olsaydı, 17-25 Aralık’ın polisleri, savcıları bunu bu işin içine koyardı. Ben Türkiye’nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım? Ben birisinin bir işini çözmek için bir kuruş alıyorsam bu rant amacıyladır. Devletin buna karşı önlemi mal beyanıdır. Ben 5 yıllık süreden daha kısa sürede bu mal beyanını verdim.” İfadesini kullandı.





“RESTORAN İŞİNDEN PARA KAZANIYORUM”

10 yıldır restoran işi ile uğraştığını belirten Erdoğan, “Amcam ve eniştemle ortak olduğum bir inşaat işi var. Bir ara gemi yapıp sattık ama şu an restoran ve inşaat sadece. Benim için tatmin edici bir para kazanıyorum.” sözleriyle kazancına ilişkin iddialara açıklık getirdi. “Eğer ben Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmasaydım yaptığım işe bu kadar destek çekemezdim.” diyen Erdoğan “Meral Hanım’ın o lafı bile ilgi çekiyor. Bir kısım hep menfi ilgiyle yaklaşıyor, insaflı insan şu yapılan işi beğenmez mi ya? ‘Ne olur beni sevmiyorsanız bana rağmen bile gelin’ dedim ben.” dedi.