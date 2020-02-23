Beşiktaş evinde 2 puan kaybetti

Süper Lig'in 23. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Haftaya lider giren Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş karşı karşıya geldi.







Yüksek tempoda başlayan karşılaşmanın 5. dakikasında gelen gol bordo-mavililer öne geçti. Orta sahada Atiba'dan topu kapan Badou Ndiaye hızla ilerleyerek pasını sol kanattan ilerleyen Alexander Sörloth'a verdi.





ÜÇ BÜYÜK TAKIMA DA GOL ATTI





Sörloth ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla golünü kaydetti. Norveçli yıldız böylece bu sezon ligde Beşiktaş (3), Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan tek oyuncu oldu.





Beraberlik için ikinci yarıya daha baskılı başlayan Beşiktaş, aradığı golü 57. dakikada buldu. Sol kanatta Joao Pereira'yı ekarte eden Burak Yılmaz hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden yerden topu ceza alanına gönderdi.





Pozisyonu takip eden Kevin Prince Boateng'in ön direkteki dokunuşu skoru eşitledi. Boateng böylece siyah-beyazlı formayla ikinci golünü kaydetti.





1-1 sonrası Trabzonspor ceza sahsında üst üste pozisyonlar bulan Beşiktaş, yenik duruma düştüğü maçın 64. dakikasında üstünlüğü yakaladı.





Sağ kanattan kazanılan kornerde Victor Ruiz'in vuruşunda Uğurcan Çakır topu çeldi. Dönen topu bu kez Domagoj Vida önünde buldu ve altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla takımını öne taşıdı.





İKİ TAKIM 1'ER PUANA RAZI OLDU





Maçın duraklama dakikalarında Trabzonspor golcüsü Alexander Sörloth ile golü bularak 1 puanı kurtardı. Yıldız oyuncu böylece ligde 19 gole ulaştı.





Karşılaşmada başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 37 puana yükselirken, Trabzonspor 45 puana yükseldi ve maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.