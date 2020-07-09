Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş son dakikada kazandı, 4. sıraya tırmandı /09 Temmuz 2020 23:50

Beşiktaş son dakikada kazandı, 4. sıraya tırmandı

Deplasmanda kaybettiği Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında 7. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, evinde kazandığı 3-2'lik Kasımpaşa maçı sonrasında 4. sıraya tırmandı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada Güven Yalçın'ın 90. dakikada attığı golle 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının önemli anları

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd’a çıkardı. ABD’li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Tirpan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu. 1-1

28. dakikada Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Aytaç’ın vuruşunda top Ersin’i geçerken, Ruiz son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada Hajradinovic’in ara pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada Boyd’un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu.

İlk yarı 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Diaby’nin pasında sağ kanattan hareketlenen Lens, kale sahası içindeki Boateng’e çıkardı. Bu futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-2

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Boateng röveşata denemesi yaptı ancak istediği vuruşu yapamadı.

62. dakikada Güven, soldan getirdiği topu Elneny’ye aktardı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Lens’in pasında sağ kanatta topu alan Diaby, ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasından Güven’in uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90. dakikada sağ kanatta topu alan Victor Ruiz, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 3-2

Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

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