Biden tarihi Silah Güvenliği Tasarısını imzaladı

Yasa, Kongre'nin yıllardır silahlara getirdiği ilk yeni sınırlamalar özelliğini taşıyor.

Temsilciler Meclisi, Anayasa Mahkemesi’nin silah haklarını büyük ölçüde genişlettiği kararından bir gün sonra tasarı için oylamaya gitti.

Tasarı, Temsilciler Meclisi’nde 193’e karşı 234 oyla onaylandı.





Oylamada Demokratlar’dan karşı oy çıkmadı ve 14 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi de tasarıyı destekledi. Tasarının Temsilciler Meclisi’ndeki onayı, ABD silah üreticileri ve Ulusal Silah Birliği (NRA) için nadir bir yenilgi anlamına geliyor.





Tasarı önceki gün geç saatlerde, Senato’da 33’e karşı 65 oyla geçmişti.





Senato'da 15 Cumhuriyetçi de tasarıya destek verdi





Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da dahil olmak üzere 15 Cumhuriyetçi Senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullanmıştı.





Kongre’de kabul edilen silah güvenliği tasarısı, Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında bir ilkokulla New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkete düzenlenen ve 19'u çocuk olmak üzere 30 kişinin öldüğü silahlı saldırılardan birkaç hafta sonra geldi.





Dünyada kişi başına en yüksek bireysel silahlanma oranına sahip olan ABD, aynı zamanda zengin ve gelişmiş ülkeler arasında yılda en fazla kitlesel silahlı saldırı olan ülke.





Başkan Joe Biden, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "İki partili tasarı, Amerikalılar'ın korunmasına yardımcı olacak. Okullardaki çocuklar ve toplumlar yasa sayesinde güvende olacak. Temsilciler Meclisi bu tasarıyı hemen oylamaya sunmalı ve masama göndermeli" demişti.





Yasada neler var?





Destekçilerinin hayat kurtarıcı olarak nitelediği yasanın kapsamı ise daraltıldı. Yasada silah sahibi olmakla ilgili en önemli madde, silah satın almak isteyen ancak aile içi şiddetten ya da 18 yaş altında işlediği suçlardan hüküm giyenlerin daha sıkı sabıka taramasından geçirilmesini öngörüyor.





80 sayfalık Partilerüstü Güvenli Toplumlar Yasası, eyaletleri, tehlikeli olarak tanımlanan kişilerin silah sahibi olmasını engellemeye teşvik ediyor.





Cumhuriyetçi Partililer, Başkan Biden dahil tüm Demokrat Partililer’in istediği, taarruz tipi tüfekler ya da yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanmasını da içeren daha geniş kapsamlı önlemler üzerinde uzlaşmaya varmayı reddetmişti.





"Doğru yönde atılmış gecikmiş bir adım"





Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer önceki gün oylama öncesi Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, "Bu, silah şiddetinin ulusumuzu etkilediği tüm yollar için her derde deva bir çözüm değil. Ancak doğru yönde atılmış gecikmiş bir adım" demişti.





Perşembe gece geç saatlerde yapılan oylamada 15 Cumhuriyetçi Partili Senatör, 50 Demokrat Senatör ile aynı yönde oy kullanmıştı.





Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, üyelerinden, tasarıya karşı "hayır" oyu kullanmalarını talep etmişti ancak Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokrat Parti'nin elinde olduğu için tasarının kabulünde Cumhuriyetçiler'in oylarına gerek kalmadı.





Senato'nun tasarıyı kabulü, Başkan Biden'ın Uvalde'deki ilkokul saldırısından sonra yaptığı ve Kongre üyelerini silahlı şiddeti durdurmaları için harekete geçmeye çağırdığı tutkulu konuşmasını izledi.





ABD'de bu yıl 20 binin üzerinde kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti





Kamuoyu yoklamaları, Amerikan vatandaşlarının çoğunluğunun ateşli silahlara yeni kısıtlamalar getirilmesini desteklediğini gösteriyor. Bu kısıtlamalara verilen destek, kitlesel silahlı saldırılar sonrasında artıyor.





Amerika'da bu yıl şimdiye kadar 20 bin 800'den fazla kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti. Kar amacı gütmeyen araştırma grubu Silahlı Şiddet Arşivi'ne göre bu ölümlere cinayet ve intiharlar dahil.