Borç rekoru!

SAMANYOLUHABER- Hazine mayısta 75,6 milyar TL iç borç aldı. İç borç çevirme oranı yüzde 380 oldu. Bir başka ifadeyle rekor kıran bütçe açığı yüzünden 100 liralık borç ödeyebilmek için 380 liralık borç alındı.





2019 yılı mayıs ayında borç çevirme oranı yüzde 132 olmuştu.





Hazine’nin daha önce açıklanan borçlanma takvimine göre mayısta yurt içinden 40 milyar TL borç alınacaktı.





Hazine’nin son 12 aylık toplam borçlanması 350 milyar TL’nin üzerine çıktı. Ortalama borçlanma faizinin yüzde 10 olduğu dikkate alındığında sadece son bir yıllık borçlar için 35 milyar TL faize gidecek.