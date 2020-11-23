Bir cana daha kıydılar... KHK'lı polis Şükrü Gökhasan hayatını kaybetti

Tutuklu bulunduğu Afyon Cezaevi’nde yakalandığı mide kanseri nedeniyle cezaevinden tahliye edilen KHK’lı Komiser Ümit Gökhasan hayatını kaybetti. Eşi Şükran Gökhasan vefatı, “Güzel dostlar, nefesimi oksijenimi her şeyimi kaybettim; eşim Ümit Gökhasan vefat etti. Allah'ım eşime merhamet eyle, ben şahidim eşim tertemiz bir ömür yaşadı. Onu merhametinle karşıla. Cennet-i âlâda Efendimize en yakın komşu eyle.” ifadeleriyle duyurdu.

KHK İLE MESLEĞİNDEN ATILDI

2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 yıllık polis Ümit Gökhasan, cezaevinde mide kanserine yakalandı. 8 Mart 2017’de tutuklanan Gökhasan, 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası Yargıtay’ca onanan Gökhasan, yakalandığı mide kanseri nedeniyle cezaevinde çok zor bir süreç geçirdi.

KAMUOYU BASKISIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Ümit Gökhasan, 13 Şubat 2020 tarihinde ameliyatla midesi komple alınmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle de uzun süre kemoterapi alamadı. Gökhasan, 2020 Ağustos’unda, hakkında yürütülen yoğun kamuoyu baskısı sonucu infaz ertelemesi verilerek tahliye edilmişti. Tahliye edildiğinde hastalığı iyice ilerlemiş olan Gökhasan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşama veda etti.

GERGERLİOĞLU: ÇEKTİĞİ HER ACIYA ŞAHİDİM



Gökhasan’ın vefatıyla ilgili HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Afyon cezaevinde büyük ihmaller ve gecikmeler vardı. KHKlı eski polis Ümit Gökhasan vefat etti. Çektiği her acıya şahidim!” dedi.

YARGI MENSUPLARINA ‘ÜNLEMLİ’ TEHDİT





Gökhasan’ın ölümü altı ay önce onun hakkında yazı yazmış olan AKP’li yazar Mehtap Yılmaz’ın Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü “ünlemle” uyardığı “F...’CÜ KHK’LI ÜMİT GÖKHASAN TAHLİYE EDİLMESİN AYM! ADALET BAKANLIĞI! ABDULHAMİT GÜL!” başlıklı yazısı bir kez daha gündeme geldi. Yılmaz, yazısında “Sosyal medyadan sürekli olarak F...’cü KHK’lıları dışarı çıkarmak için kampanyalar başlatıyorlar! Sonuncusu F...’cü Ümit Gökhasan… Bu adresleri twitlerine ekleyerek yargı üzerinde vicdani baskı oluşturmaya çalışıyorlar! Kurguladıkları yeni darbeye eski fedaileri gerek çünkü!” ifadelerini kullandı. Yılmaz, yazısında hasta mahpus KHK’lıları serbest bırakan yargı mensuplarını da “Şu bilinmelidir ki… Bu vatan hainlerini, KHK’lıları bağışlayan yargı mensupları. KHK’lıları yeniden başımıza musallat eden kim varsa iki elimiz yakalarında olacaktır!” sözleriyle tehdit etmeyi ihmal etmedi.





Yılmaz, yazısında KHK’lı isimlerin “kanseri bahane ederek” cezaevinden çıktığını ve ‘kurgulanan yeni darbe’ için fedailer topladığını savundu. Yılmaz’ın aklın sınırlarını zorlayan yazısında, geçtiğimiz Haziran ayının sonunda yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Haluk Savaş da “kanser tiyatrosu” oynamakla itham edildi.





