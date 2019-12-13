Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir dev daha iflasın eşiğinde! /13 Aralık 2019 12:16

Bir dev daha iflasın eşiğinde!

Geçen ay mahkemeye konkordato müracaatında bulunan 130 mağazalı ayakkabı markası Kemal Tanca iflas riski ile karşı karşıya.

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Ayakkabı devi Kemal Tanca hakkında hazırlanan bilirkişi raporuna göre şirketin ticari faaliyetini devam ettirme ihtimali yok denecek kadar az.

Mahkemeye sunulan raporda 31 Aralık 2018 itibarıyla şirketin 286 milyon lirası kısa vadeli olmak üzere toplam 337 milyon lira borcu, 15 milyon TL özkaynağı olduğu belirtildi.

ŞİRKETİN VARLIKLARI KISA VADELİ BORÇLARI KARŞILAMIYOR

Raporda şirketin birikmiş zararlarının 14,2 milyon TL olduğu ve 2018 soru itibarıyla kısa vadeli borçlarının dönen varlıklarından 39,8 milyon TL daha fazla olduğu vurgulandı. 

Mali tablonun işletmenin faaliyetini devam ettirmesine dair ciddi şüphe oluşturabileceği kaydedildi. Bu rapor doğrultusunda şirketin iflas bayrağını açma ihtimalinden bahsediliyor.

Son aylarda peş peşe konkordato ve iflas ilanları geliyor. İnşaat firmalarından sonra hemen her sektörde krizin ağırlığı hissedilirken ayakkabı şirketleri de bundan nasibini almış durumda.

2019'da Hotiç, Eser, Yeşil Kundura ve Beta gibi ayakkabı şirketleri konkordato ilan etmişti. 

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