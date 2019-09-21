Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a bir 'makara' cevabı daha... /21 Eylül 2019 21:22

Erdoğan'a bir 'makara' cevabı daha...

17/25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında Reza Zarrab'dan çikolata kutuları içinde rüşvet aldığı ortaya çıkan Egemen Bağış, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prag'a büyükelçi olarak tayin edildi. AKP'den istifa eden Selçuk Özdağ kararı, "Hayırlı olsun. Daha iyisi bulunamazdı." diye yorumladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ahmet Davutoğlu ile birlikte istifa eden eski AKP genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, Egemen Bağış'ın Prag'a büyükelçi tayin edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Davutoğlu ekibine yakınlığıyla bilinen Medya Notu'nun haberine göre Özdağ, "Bugün ülkede en çok adalete ihtiyaç olduğunu en çok yargının güven kaybettiğini sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) biliyor. Ömerler aramanın diğer adı yargının adalete çalışmadığının itirafı anlamına geliyor." dedi. 

HANİ ŞU 17/25 ARALIK SORUŞTURMALARINDA İSMİ GEÇEN EGEMEN BAĞIŞ!
 
"Geçen gün o Ömerlerin ilki bulundu ve hemen Prag büyükelçisi yapıldı." diyen Özdağ, "Egemen Bağış hani şu her hafta internetten bir ayet bulup salladığını söyleyen, 17/25 Aralık (2013) soruşturmalarında ismi geçen Egemen Bağış." ifadelerini kullandı.

Özdağ, "Hayırlı olsun, daha iyisi bulunamazdı. Yeni Ömer'leri hasretle bekliyoruz." dedi. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 17/25 Aralık 2013  yolsuzluk soruşturmalarında ismi geçtiği için görevinden istifa eden dört bakandan biri olan Egemen Bağış, Çekya'nın başşehri Prag'a büyükelçi olarak tayin edildi. 

MUSTAFA YENEROĞLU'NDAN "MAKARA" CEVABI

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Erdoğan'ın Bağış kararına Bakara Sûresi'nden bir ayet paylaşarak cevap vermişti: "Müslümanların kutsal değerleri ve ilkeleriyle dalga geçenlere saygı göstermemizi kimse beklemesin. Hayırlı cumalar dilerim."

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