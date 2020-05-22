'Boğaz'da kaçak var' haberi nedeniyle Cumhuriyet'e rekor ceza!

Cumhuriyet’e “Boğaz’da kaçak var” başlıklı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasına ilişkin haber nedeniyle 35 gün ilan kesme cezası verildi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Basın İlan Kurumu (BİK) haber nedeniyle Cumhuriyet Gezatesi'ne ve cumhuriyet.com'a 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi.





Basın İlan Kurumu’nun kararında “haberin gerçeği yansıtmadığı”, “kamu yararı olmadığı” öne sürülürken gazetenin “basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı” ifadelerine yer verildi.









Cumhuriyet, avukatları aracılığıyla karar itiraz edeceklerini duyurdu.





NE OLMUŞTU?





Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan ve Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye “yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığını” ve “bu yapıların İBB zabıta ekipleri tarafından yıkıldığını” haber yapmıştı.





Haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “terör örgütlerine hedef gösterme” suçlamasıyla muhabir Hazal Ocak, foto muhabir Vedat Arık, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve Yazıişleri Müdürü İpek Özbey hakkında soruşturma başlatmıştı.





Daha sonr İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği “koronavirüsle mücadele döneminde Avrupa ülkeleri başarısız olurken Türkiye’nin başarısını sekteye uğratmak ya da gizlemek” gerekçesiyle habere erişim engeli getirilmişti.