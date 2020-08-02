Boğaziçi ve İTÜ mezunları bile işsiz

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin verilerine göre Türkiye genelindeki üniversite mezunlarının yüzde 42'si mezun olduktan sonra iş bulamadı.





6 ay içerisinde iş bulanların oranı yüzde 29 olurken, 6-12 ay arasında iş bulanların oranı yüzde 10. Mezun olmadan önce iş bulanların oranı ise yüzde 14.





YÜZDE 31'İ ASGARİ ÜCRETLE İŞ BULABİLİYOR





100 üniversite mezunundan 31'i de iş bulduklarında net 2 bin 324 TL tutarındaki asgari ücretle işe başlatılıyor. Türkiye'nin en başarılısı olarak gösterilen üniversitesinden mezun olanlar da hemen hemen aynı şartlarda iş bulabiliyor.







Yüzde 42'si asgari ücret ile 2 bin 999 lira arasında alırken, yüzde 16'sı 3 bin ila 3 bin 999 lira arasında ücret ile işe başlayabiliyor.





Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan "2019-2020 URAP Dünya Sıralaması"nda Türkiye'den en iyi performansı gösteren ilk 4 üniversiteden mezun olanların iş bulma imkânlarına dair çarpıcı veriler bulunuyor.





EN İYİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARI DA AYNI DURUMDA





Derneğin anketine katılan Hacettepe Üniversitesi mezunlarının yüzde 47,46'sı mezun olduktan sonra çalışamadığını, yüzde 28,81'i 6 ayda iş bulduğunu, yüzde 6,21'i 6-12 ay arasında iş bulabildiğini ve yüzde 14,12'si mezun olmadan önce işe başladığını belirtti.





İstanbul Üniversitesi mezunlarının yüzde 44.33'ü mezun olduktan sonra işe başlayamadığını, yüzde 27,67'si 6 ay içinde iş bulduğunu, yüzde 7,67'si 6-12 ay arasında iş bulduğunu ve yüzde 16,33'ü mezun olmadan önce işe başladığını söyledi.





İTÜ MEZUNLARININ YÜZDE 23'Ü İŞSİZ





İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunlarının yüzde 23,49'u mezun olduktan sora iş bulamadı, yüzde 37,25'i 6 ay içinde iş bulabildi.





Yüzde 7,72'si 6-12 ay içinde iş buldu, yüzde 27,85'i mezun olmadan önce işe başladı. ODTÜ'den mezun olanların yüzde 28,61'i mezun olmadan önce işe başladı.





Yüzde 16,14'ü mezun olduktan sonra işe başlamadı, yüzde 37,41'i 6 ay içinde işe başladı, yüzde 13,69'u 6-12 ay arası bir zamanda iş bulabildi.