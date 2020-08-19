Samanyolu Haber /Gündem / 'Canım babamı el birliğiyle öldürdüler' /19 Ağustos 2020 15:23

'Canım babamı el birliğiyle öldürdüler'

Cezaevinde kansere yakalanan ve aylarca tahliye edilmeyen gazeteci Mevlüt Öztaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Acı haberi kızı Büşra Öztaş sosyal medya hesabından duyurdu: “Babamı kaybettik. Bakmaya doyamadığım, öpmeye kıyamadığım canım babamı EL BİRLİĞİ İLE ÖLDÜRDÜLER. Cenazesi bugün Afyonkarahisar Çay İlçesi Karacaören Kasabasında ikindi namazından sonra yapılacak.”


 
AYLARCA TAHLİYE EDİLMEDİ

Cezaevlerindeki ağır hastalardan biri de gazeteci Mevlüt Öztaş’tı. Şubat 2018’de tutuklandı. İlk olarak Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.  Orada kasık fıtığı ortaya çıktı. Ailesine haber bile verilmeden ameliyat edildi. Ardından cezaevi şartlarından dolayı böbrek yetmezliği ortaya çıktı. Bu arada astım rahatsızlığı ilerledi. Hastalıklarından dolayı defalarca tahliye talep etti. Ancak bütün talepleri reddedildi. Hipertansiyon rahatsızlığı olduğu tespit edildi. Aylarca diyet yaptı. Yargılama sonucu mahkeme 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Delil olarak yazdığı birkaç haber ve Cihan Haber Ajansı’nda çalışmış olması gösterildi. Tahliye de edilmedi.

AİLESİNE HABER BİLE VERİLMİYOR

Kendi talebiyle Afyon Cezaevine nakledildi. Burada ise kendisine sakalı uzun olduğu gerekçesiyle hücre cezası verildi. 3 Nisan’daki görüşmede ailesine acilen hastaneye kaldırıldığını, safra kesesi ameliyatı olduğunu anlattı. Hastane yönetimi, Öztaş’ın ailesine haber bile verilmemişti. Rahatsızlanması üzerine 8 Nisan 2020 Ankara’ya sevk edildi. Kanser olmuştu.

BABAMI KAYBETMEKTEN KORKUYORUM, LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN

Mevlüt Öztaş’ın acilen tahliye edilmesi gerekiyordu. İstinaf Mahkemesi, 27 Mayıs’ta Öztaş’ın kararını onadı. Ancak ailenin yukarıda sayılan bütün rahatsızlıklara ilişkin mahkemeye sunduğu rapora rağmen tahliye kararı çıkmadı. Kızı Büşra Öztaş, karara tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: “O kadar dilekçe yazmamız, her yere başvuru yapmamız, buradan sesimizi duyurmaya çalışmamıza rağmen kararda babamın sağlık durumuna değinmemişler bile. El birliğiyle babamı öldürecekler, sesimi duyan yok mu?”

Mevlüt Öztaş, kamuoyu baskısı nedeniyle 24 Haziran’da tahliye edildi ancak artık çok geçti. Pankreas kanseri olan Öztaş’ın durumu her geçen gün daha da ağırlaştı. Geçtiğimiz hafta böbrekleri iflas etti. Kemoterapi durduruldu. Ve bugün Öztaş’ın vefat ettiği açıklandı. Bir hesap daha ahirete kaldı!
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