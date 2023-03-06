CHP, Akşener'in önerisini kabul etti

Beş muhafelet partisinin aday belirleme toplantısı öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den iki büyükşehir belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki önerisi, kitlenen masanın yeniden açılma beklentisini canlandırdı.







CHP'li üst düzey bir yetkili ise CHP'nin bu öneriyi kabul ettiğini belirterek, "Diğer liderler de değerlendirme yapacak" dedi. Partiden resmi bir açıklama yapılmadı.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ittifak masasını terk eden Akşener ile görüşmüşler ve ardından parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapmıştı.





Zorlu, bugün Akşener'i ziyaret eden iki belediye başkanına icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları teklifinin iletildiğini, bu teklifin CHP tarafından değerlendirileceğini söyledi.





Zorlu, Akşener'in yeni bir kapsayıcı öneriyle Millet İttifakı'na önerisini sunduğunu belirterek, "Büyük başarı kaydeden (iki belediye başkanı) genel merkezimizi ziyaret etti. (Genel Başkan Meral Akşener) ziyarette her iki belediye başkanına seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletti" dedi.





Gün içerisinde muhalefette olan beş parti ve İYİ Parti'nin ayrı ayrı değerlendirme toplantıları yapılacak.





İMAMOĞLU VE YAVAŞ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Akşener ile görüşmenin ardından İmamoğlu, bu görüşmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu söylerken, Yavaş da seçim öncesi milletin ayrılığa tahammülü olmadığını ve tekrar bir araya gelinmesinin halkın arzusu olduğunu söylemişti.





İYİ Parti'nin, muhalefetten altı partinin katılımıyla oluşan Millet İttifakı masasını terk etmesinin ardından, bugün beş partiye düşen ittifakın bir araya geleceği toplantı sonrasında ortak cumhurbaşkanı adayını açıklaması bekleniyor.





Bugün CHP, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'den oluşan beş parti saat 1400'de bir araya geleceği açıklanmıştı.





Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimleri için bir araya gelen ve farklı seçmen gruplarını temsil eden muhalefet ittifakında yer alan İYİ Parti'nin lideri Akşener Cuma günü ortak aday konusunda "dayatmaya" gelmeyeceğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemediği mesajını vermiş ardından, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarını adaylık için göreve çağırmıştı.





Akşener'in çağrısının ardından cuma akşamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptıkları açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladılar ve Ankara'da birlikte poz verdiler.





İYİ Parti'nin ayrılması sonrası Millet İttifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, yaşanan süreci değerlendirmek üzere cumartesi tekrar bir araya geldi. "Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zafer" denilen açıklamada, ortak adayın ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamanın bugünkü toplantı sonrasında kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.