Cinayete değil, habere soruşturma: Marjinal grupların işiymiş!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sivil ölüme terk ettiği 150 bin kişiden biri olan komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu’nun cezaevindeki karantina hücresinde plastik sandalyenin üzerinde vefatının üzerinden 48 gün geçtikten sonra Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.





Açıklamada Kabakçıoğlu’nun hastaneye gitmek istemediğine dair dilekçe verdiği iddia edilerek, soruşturma dosyasına giren fotoğraf ve belgelerin yayınlanması hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.





KHK’lı komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu’nu Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tek başına 9 gün boyunca kaldığı karantina hücresinde plastik sandalyede arkaya yaslanmış halde ölü bulunmasının yankıları devam ediyor.





29 Ağustos’ta kaldığı hücrede ölmüş vaziyette bulunan Kabakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tozluyurt’un ‘basın açıklaması yapacağım’ sözüne rağmen 48 gün geçtikten, Kabakçıoğlu’nun sandalyede ölmüş vaziyetteki fotoğrafları haber olduktan sonra açıklama geldi.





ODA “BAHÇESİ OLAN, TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEĞİ” BÜYÜKLÜKTEYMİŞ







Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Kabakçıoğlu’nun rahatsızlanması üzerine kendisine oksijen verildiği, hastaneye götürülmek istemeyince de 14 gün kalacağı karantina odasına alındığı vurgulandı.





Açıklamada, fotoğraflarda görülen pis ve küçük odadan bahsedilirken “tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bahçesi olan 50 metrekarelik tekli oda.” denilmesi dikkati çekti.





Kabakçıoğlu’nun ölümün soruşturma dosyasına da giren fotoğraflarda odanın kirli, yatağın merdiven altında, yiyeceklerin açıkta olduğu ve tuvaletin de kapısının açık şekilde durduğu görülüyor.





HASTANEYE GİTMEK İSTEMEMİŞ





Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında Kabakçıoğlu’nun nefes darlığı çektiğini söylemesi üzerine ambulans çağrıldığı ancak kendisinin hastaneye gitmek istemediği öne sürüldü.





Kabakçıoğlu’nun 27.08.2020 tarihinde tekrar rahatsızlanması üzerine kurum doktoru tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi Dahiliye polikliniğine acil olarak sevkinin istendiği kaydedilen açıklamada, ancak hükümlünün bir kez daha kabul etmediği, dilekçe yazarak hastaneye gitmek istemediğini belirttiği iddia edildi.





29.08.2020 tarihinde odasına girildiğinde Kabakçıoğlu’nun hareketsiz bir şekilde oturur vaziyette bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Kabakçıoğlu’nun öldükten sonra yapılan koronavirüs testinin de negatif çıktığı kaydedildi.





SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNE İHLALDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI





Savcılığın açıklamasının son kısmında ise ölümünü yayınlayan medya kuruluşları hedef alındı.





Açıklamada, “Müteveffanın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile bazı bilgi ve belgelerin basına ve sosyal medya platformlarına sızdırılması ile ilgili soruşturmanın gizliliğini ihlal ve TCK’nın sair hükümleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, bu tip haberlerin kasıtlı ve marjinal gruplar tarafından toplumda infial yaratmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir.” denildi.





GERGERLİOĞLU: BAŞSAVCI AÇIKLAMA YAPMIŞ, AÇIKLAMADIĞI HUSUSLAR ÇOK





Gümüşhane Başsavcılığı’nın açıklamasını değerlendiren HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, açıklanmayan hususların olduğunu kaydederek, “Gümüşhane başsavcısı açıklama yapmış ama açıklayamadığı husus çok! ‘Hastaneye gitmek istemedi’ dediği Kabakçıoğlu’nun bu yönde bir isteğine dair imzası yok. Böyle bir belge gösteremeyenler bu ölümü, avukata verilmeyen kamera kayıtlarını, sürekli kötüleşmesini açıklayamıyor. ‘Bu kadar kötü bir kişi niye tek kişilik hücrede tutulur? Son 9 günde 3 kez hastanelik hali olmuş kişi niye tek kişilik hücreye konulur?’ vb. birçok soru var. Vicdanlar cevabı biliyor, boşuna çırpınmayın!!!” değerlendirmesinde bulundu.





AİLENİN CEVAP BEKLEYEN SORULARI: “KAMUOYUNDAN SAKLANAN BİR ŞEY Mİ VAR?”





Mustafa Kabakçıoğlu’nun amcası Kaya Kabakçıoğlu, şüpheli ölüm nedeniyle sorularına cevap aradıklarını kaydederek, sosyal medyada yayınlandığı sorularda şu ifadeleri kullanmıştı?





1. Mustafa Kabakçıoğlu’nun Gümüşhane cezaevinde, kapatıldığı tek kişilik karantina hücresinde öksüre öksüre ölümünden haberdar mısınız? Eğer haberdarsanız biz ailesine neden 24 gündür açıklama yapılmıyor?





2. Kamuoyundan saklanan bir şey mi var? Ağır hasta olduğuna Tanık olabilecek dahil hiçbir koğuş arkadaşlarının ve cezaevi personelinin bugüne kadar neden ifadesine başvurulmadı?





SAVCI “TEK KİŞİLİK HÜCRE” LAFINDAN RAHATSIZ OLDU





3. Mustafa Kabakçıoğlu rahatsızlığını bildirmesi üzerine ne gibi önlemler alındı? Yüksek tansiyon hastası olduğu bilinmesine rağmen Mustafa Kabakçıoğlu niçin tek kişilik hücreye alındı? Koğuştan sorumlu ceza infaz memurları tarafından nöbetçi cezaevi doktoruna götürüldü mü? Revirdeki doktor gördü ise ne teşhis koydu, ne gibi ilaçlar verdi? Bu süreçteki tıbbi müdahaleleri neden paylaşılmıyor, şüpheleri üzerinize çekiyorsunuz?





KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ NEDEN PAYLAŞMIYORSUNUZ





4. Olayla ilgili sosyal medyada haber sitelerinde kullanılan “tek kişilik hücre” lafından rahatsız olan Cumhuriyet savcısı Ahmet Tozluyurt, neden hücre olmadığını ispatlayacak kamera görüntü ve diğer belgeleri paylaşmıyorsunuz? Neden şüpheler bırakıyorsunuz?





5. En basit tıp bilgisine vakıf olanların da bildiği üzere tıpta durup dururken ölüm yoktur, peki Mustafa Kabakçıoğlu neden öldü? 20 Ağustos’ta fenalaşıp acile kaldırıldığı ve doktor gözetiminde tutulması gerektiği halde neden cezaevine gönderilmiştir? Hastaneden tekrar cezaevine gönderilen Mustafa Kabakçıoğlu’nun vefatından kim sorumludur? İlk başta Kovid-19 tedavisine başlanılmadı, daha sonra Kovid-19 olmadığı anlaşıldığında neden kendi koğuşunda götürülmedi? Hasta tutukluyu tek başına hücrede bırakmak, yakın gözetim altında tutmamak ölüme terk etmek değil midir?





“İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?”





6. Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkifevleri bu skandal olay sonrası Gümüşhane E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı mı? Sorumlular hakkında yaptırım uygulanacak mı? Soruşturma başlattıysa kimler sorgulandı? O geceki nöbetçi savcı tutulan tutanakları kamuoyuyla neden paylaşmıyor?





7. Bizler Kabakçıoğlu ailesi ve yakınları defalarca sorup hiç cevap alamadığımız soruları tekrar tekrar soracağız ta ki vicdanları rahatlatacak, karanlıkta kalan soruları aydınlatacak açıklamalar ilgili ve sorumlu yetkililerden gelene kadar.”



