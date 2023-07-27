DEDAŞ, elektriğini kesmeden AKP'li vekilin aşiretine jeneratör göndermiş

'BU JENERATÖRLER KİME GİTTİ?'













'ÇALIŞANLARA TALİMAT VERİLDİ'





Güneydoğu'da onlarca köyün elektriğini kesen, evlerin ve tarlaların susuz kalmasına neden olan Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) şirketiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Urfa Siverek'te aynı bölgedeki 20'ye yakın köyün elektriğini kesen şirket, kesinti öncesinde AK Parti Urfa Milletvekili Abdurrahim Dusak ve yakınları için Taşlı köyüne tırlarla dev jeneratörler taşıdı. Jeneratörler, Dusak ve yakınlarının tarlalarının sulama kuyularına bağlandı.İddiayı CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal gündeme taşıdı. Twitter'dan "Bu jeneratörler kime gitti?" başlığıyla paylaşım yapan Tanal, tırlarla taşınan jeneratörlerden de video paylaştı. Tanal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı Köyü ile 20’ye yakın aynı hat üzerindeki köyün elektrikleri DEDAŞ tarafından kesildi. AKP Şanlıurfa milletvekillerinin bu kesintilere karşı suskunluğu dikkat çekerken, bize aktarılan bir iddia ise son derece vahim ve düşündürücü. Siverek Taşlı Köyü, AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak’ın kendi köyüdür. İddiaya göre DEDAŞ ekipleri, elektrik enerjisinde kesintiye gitmeden önce AKP’li vekil Abdurrahim Dusak ile yakınları mağdur olmasın diye tırlarla Taşlı Köyü’ne dev jeneratörler taşındı. Bu jeneratörler, Abdurrahim Dusak ve yakınlarının tarlalarının sulama kuyularına bağlandı.DEDAŞ yetkililerinin, “Milletvekilinin jeneratörü bağlanmadan elektriği kesmeyin” şeklinde personele talimat verdiği öne sürülüyor. Böyle bir ayrımcılık, böyle bir kayırmacılık, böyle bir vicdansızlık olabilir mi? DEDAŞ’ın elektrik kesintileri yüzünden Şanlıurfa’da çok sayıda çiftçinin tarladaki ürünü kurudu. Ancak söz konusu AKP’li vekiller olunca hemen torpille jeneratör gönderiliyor. Boşuna DEDAŞ’ın arkasındaki gücün AKP olduğunu söylemiyoruz. AKP’li vekillerin neden DEDAŞ’a ses çıkarmadığını şimdi anladınız mı? AKP ve DEDAŞ, birbirini besliyor! Şanlıurfa’da özellikle kırsalda elektrik kesintileri can yakıyor. Kuyulardaki sulama sistemi elektriksiz çalışmadığı için tarlada ürünler kuruyor. Hem vatandaşlar temiz içme suyunu temin edemiyor hem de hayvanlar susuzluktan telef oluyor. AKP’li vekiller ile DEDAŞ birbirleriyle gayet iyi geçinirken olan gariban Şanlıurfalılara oluyor.Urfa’da elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirten köylüler yıllardır eylemler yapıyor.Depremzede çiftçilerin hesabına yatan mazot ve gübre parasına el koyarak enerji borcunu tahsil etmesiyle de gündeme gelen DEDAŞ, Urfa şehir merkezinde sık yaşanan kesintilerin yanı sıra Viranşehir, Ceylanpınar gibi ilçelerin onlarca köyünü tamamen karanlıkta bıraktı. Binlerce çiftçi evlerinde karanlığı yaşarken, kuyulardan su çekemedikleri için ekinleri de kavruldu.Diyarbakır ve Şırnak gibi kentlerde de benzer yöntemler uygulayan DEDAŞ'ı Viranşehir'de protesto ederken gözaltına alınan 10 köylüden 4'ü önceki hafta tutuklandı.DEDAŞ ayrıca ücretlerinin yükseltilmesi ve sendikalı olmalarının engellenmemesi için 6 ilde eylem yapan yaklaşık 200 işçiyi de işten çıkardı.